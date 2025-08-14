Саратовские власти планируют выкупить землю у Фонда развития территорий

Правительство Саратовской области заявило о желании приобрести у ППК «Фонд развития территорий» ряд земельных участков. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

Ранее эти земельные участки выделялись для помощи обманутым дольщикам, но застройщики так и не выполнили свои обязательства. Теперь региональные власти планируют распорядиться землей иначе: здесь могут появиться социальные объекты — детские сады, школы, поликлиники.

Кроме того, обсуждается возможность реализации социальных программ и комплексной застройки с учетом интересов местных жителей. Вопрос о выкупе земли был согласован на переговорах с руководством Фонда в Москве.

Павел Фролов