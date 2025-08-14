Астраханский судостроительный завод «Лотос» взыскал с поставщика 3,5 млн рублей

Арбитражный суд Астраханской области удовлетворил иск судостроительного завода «Лотос» (АО «ССЗ "Лотос"») к консорциуму «Спецтехнологии» (ООО «Консорциум "Спецтехнологии"») о взыскании задолженности по двум договорам поставки на сумму более 3,5 млн рублей. Завод требовал возврата 1,5 млн руб. за неосновательное обогащение, неустойки в 94,5 тыс. руб. (с 12 октября по 25 декабря 2024 года) и процентов за пользование чужими средствами в размере 32,17 тыс. руб. (с 26 декабря прошлого года по 31 января 2025 года). Эти требования были связаны с невыполнением обязательств по поставке оборудования.

АО «ССЗ "Лотос"» зарегистрировано в Нариманове Астраханской области в июле 1997 года. Основной вид деятельности — строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Предприятием управляет АО «Южный центр судостроения и судоремонта» (ЮЦСС). Выручка завода за 2020 год составила 2,3 млрд руб., а чистые убытки — 381 млн руб.

В июле 2024 года стороны заключили два договора на сумму 2,52 млн руб. каждый на поставку бокекулеров для системы охлаждения вспомогательных дизель-генераторов с защитой от обрастания. Оборудование предназначалось для двух строящихся суден-земснарядов. Завод «Лотос» авансировал 60% стоимости, но консорциум «Спецтехнологии» не поставил товар в срок. Досудебная претензия от 15 ноября 2024 года осталась без ответа, что стало основанием для обращения в суд.

ООО «Консорциум "Спецтехнологии"» учреждено в Азове Ростовской области в октября 2020 года. Компания специализируется на научных исследованиях и разработке в области естественных и технических наук. Гендиректором предприятия является Михаил Головачев. Организацией владеют Юрий Васюченко, Мария Головачева, Семен Акаев и Иван Акаев. Ранее компания также принадлежала еще пяти юрлицам: ООО «Металлснаб», ООО «Точная Механика», Анне Громовой, Александру Мельникову, Михаилу Гордусу. По итогам прошлого года прибыль консорциума возросла на 113% (689 тыс. руб.) при обороте 2,5 млн руб.

Консорциум «Спецтехнологии» не явился на заседание, хотя был извещен. Суд отклонил ходатайство об отложении, поданное в день заседания 4 августа 2025 года. Суд квалифицировал действия ответчика как злоупотребление процессуальным правом. Исследовав представленные документы, суд признал их обоснованными и постановил взыскать с поставщика авансы, неустойки и проценты, а также расходы на госпошлину в размере 123,3 тыс. рублей.

Нина Шевченко