Власти Пензенской области без конкурса отдали 20 млн на исследование настроений

Институт регионального развития Пензенской области заключил контракт на исследование общественного настроения в регионе. 20 млн. руб получил не указанный в документах закупки поставщик. Услуги включают четыре волны опросов жителей области об удовлетворенности социально-экономической и политической ситуацией до конца 2025 года. Заказчиком выступил Институт регионального развития Пензенской области.

Извещение о закупке опубликовано 6 августа, итоги подведены уже 7 августа, а контракт заключен 8го числа. Основанием выбран ФЗ № 223, формально разрешающий субъектам МСП закупку без конкурса.

Документ подписал исполняющий обязанности ректора Виктор Ерошенко, назначенный неделей ранее, подписал документ.Его предшественник, Геннадий Белорыбкин, был отстранен 21 июля и вскоре арестован по подозрению в присвоении 35 млн рублей. Следствие считает, что он заключал контракты с аффилированной компанией.

Институт имеет историю масштабных закупок у единственного поставщика. За последние годы он выступил заказчиком по почти 500 договорам на сумму около 15 млрд руб., значительная часть которых заключена без конкурса по ФЗ № 223.

Никита Маркелов