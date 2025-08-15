Грузооборот порта Астрахань продолжает снижаться с начала 2025 года

Грузооборот морских портов России за семь месяцев 2025 года снизился на 4,6% по сравнению с прошлым годом и составил 498,8 млн тонн, сообщает Ассоциация морских торговых портов (АСОП). Перевалка сухогрузов упала на 6,4% до 242,2 млн тонн, а объем наливных грузов уменьшился на 2,8% до 256,7 млн тонн. Единственным исключением стали порты Дальневосточного бассейна, где грузооборот увеличился на 3% и достиг 141,2 млн тонн.

В Каспийском бассейне грузооборот морских портов за последний период составил 3,9 млн тонн, что на 30,4% меньше по сравнению с прошлым годом. Перевалка сухих грузов снизилась на 43,7% до 2,3 млн тонн, а наливные грузы, наоборот, увеличились на 4,3% до 1,6 млн тонн.

Порт Астрахань зафиксировал значительное снижение грузооборота, который составил 1,9 млн тонн. Это на 35,4% меньше, чем в прошлом году.

Нина Шевченко