Ошибки резидентов

Арбитражный суд Астраханской области рассмотрит дело о расторжении соглашения с очередным резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Лотос». Компания «СПГ-Лотос», которая должна была возвести в регионе завод по производству сжиженного природного газа за 3 млрд руб., за четыре года не реализовала проект. По этой причине астраханский минпром подал иск с требованием расторгнуть соглашение и взыскать с партнера штраф 5 млн руб. С начала этого года территорию ОЭЗ по решению суда покинули уже три резидента с общим заявленным объемом инвестиций 4,4 млрд руб., один ушел по собственному желанию в связи с решением о самоликвидации. В ОЭЗ пояснили, что сейчас ведется работа по привлечению резидентов «согласно новым тенденциям и появляющимся логистическим цепочкам».

Фото: ОЭЗ «Лотос»

Минпром Астраханской области требует расторжения соглашения с резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Лотос». В июле этого года ведомство подало иск к ООО «СПГ-Лотос», которое должно было построить комплекс по сжижению природного газа. Министерство просит взыскать с компании 5 млн руб. штрафа за неисполненное соглашение.

В 2025 году статуса резидента лишены уже три компании с общим объемом заявленных инвестиций 4,4 млрд руб., сообщили «Ъ — Средняя Волга» в пресс-службе ОЭЗ «Лотос». Сейчас продолжаются судебные разбирательства с ООО «СПГ-Лотос», проект которого в декабре 2021 года одобрил экспертный совет особой экономической зоны. Компания собиралась построить на территории Астраханской области завод по производству сжиженного природного газа стоимостью 3 млрд руб. Проект инициировал Научно-инжиниринговый центр (НИЦ) им. Д.И. Менделеева совместно с китайскими партнерами, сообщал региональный минэк.

На сегодняшний день резидентами ОЭЗ «Лотос» являются 15 компаний с общим объемом инвестиций 25,25 млрд руб., сообщили в ОЭЗ.

ООО «СПГ-Лотос» зарегистрировано в селе Волжское Наримановского района Астраханской области в ноябре 2020 года. Основной вид деятельности — производство промышленных газов. Уставный капитал предприятия — 100 тыс. руб. Компанией владеют Андрей Каверин (доля уставного капитала 10%), ООО «НИЦ им. Д.И. Менделеева» (40%) и Семен Хабаров (50%). Выручка и прибыль фирмы с 2021-го по 2024 год не превышали нуля. Убытки зафиксированы только в 2021 году (5 тыс. руб.) и в 2023 году (2 тыс. руб.). Стоимость чистых активов по итогам прошлого года составила 93 тыс. руб. Господин Каверин вместе со своей супругой Юлией Кавериной (владеет 99,01% доли — 300 тыс. руб.) являются учредителями НИЦ им. Д.И. Менделеева, зарегистрированного в Москве в ноябре 2017 года. Прибыль института за 2022 год составила 1,9 млн руб. при обороте 108 млн руб., а чистые активы — 13 млн руб. Дебиторская задолженность в том же году составила 54 млн руб., кредиторская — 101 млн руб. С октября 2022 года НИЦ проходит через процедуру банкротства по заявлению 21 кредитора, в числе которых аффилированные с институтом банкротящиеся ООО «Петрогеострой» и ООО «Артания», а также ПАО «Совкомбанк». Конкурсное производство в отношении НИЦ суд открыл в августе 2023 года.

Комплекс по производству сжиженного природного газа (СПГ) планировали запустить в четвертом квартале 2024 года. Предполагалось, что мощности завода позволят производить 60 тыс. тонн продукции в год для обеспечения экологичным топливом автотранспорта Астраханской области, соседних регионов и прикаспийских государств, а также грузовых перевозок Волго-Донского бассейна и акватории Каспийского моря. Реализация проекта позволила бы снизить выбросы твердых частиц на 95% и оксидов азота на 70% по сравнению с дизельным и бензиновым топливом, утверждали эксперты. Владелец НИЦ Андрей Каверин отмечал, что новый завод создаст высокооплачиваемые рабочие места и увеличит налоговые поступления в областной бюджет.

Строительство комплекса по производству СПГ стало бы первым этапом создания «Каспийского промышленного кластера — Интеграция сжиженного природного газа». В дальнейшем НИЦ планировал создать в Астраханской области заправочные автостанции и бункеровочные базы СПГ для морского транспорта, а также расширить сектор локальной СПГ-генерации. На первом этапе собирались построить пять крио-АЗС, в дальнейшем — до 20. Однако инициативы института так и не были реализованы, а проект в последующие годы после анонса в местных СМИ и релизах ведомств не упоминался.

О том, что ООО «СПГ-Лотос» не будет строить промышленный комплекс, стало известно после того, как 4 июля минпром Астраханской области подал иск в Арбитражный суд. Заседание назначено на 3 сентября.

С начала 2025 года ведомство подало три аналогичных иска к другим резидентам ОЭЗ «Лотос», которые заявляли об инвестициях на общую сумму 15,3 млн руб. В конце марта Арбитражный суд Астраханской области расторг соглашение на сумму 1,6 млрд руб. с ООО «Астраханский завод медицинских изделий» (АЗМИ) и взыскал с компании 5 млн руб.

Инициатором проекта выступило ООО «Самарский завод медицинских изделий» (СЗМИ). В декабре 2020 года, в разгар пандемии COVID-19, когда спрос на медицинские изделия был высок, астраханский минпром, ОЭЗ «Лотос» и АЗМИ заключили трехстороннее соглашение, по которому планировалось строительство завода по производству одноразовых смотровых нитриловых перчаток мощностью 445 млн пар в год, что могло значительно заместить импорт. Однако проект так и не был реализован. Причины в акте суда не установлены.

ООО «Астраханский завод медицинских изделий» учреждено в селе Волжское Наримановского района в мае 2020 года. Специализация компании — производство прочих резиновых изделий. С июля 2025 года АЗМИ принадлежит Артуру Ильябоя. Юрлицо не имеет выручки, прибыли, а также дебиторской и кредиторской задолженностей. С 2020 года до июня этого года фирма принадлежала Александру Леонову и Андрею Варюшину, которые также являются учредителями ООО «Самарский завод медицинских изделий».

В июне этого года минпром через суд расторг еще одно соглашение с резидентом особой экономической зоны ООО «Навал Дизайн Международный» (НДМ). Летом 2019 года пресс-служба ОЭЗ «Лотос» сообщала, что НДМ с участием итальянского капитала планировала построить в Астраханской области завод по производству судовых панелей для отделки интерьера во внутренних помещениях морских, речных судов и оффшорного флота. В сентябре того года было заключено соглашение о проекте, которое инвестор оценил в 424 млн руб. сроком реализации пять лет.

ООО «Навал Дизайн Международный» зарегистрировано в селе Волжское Наримановского района Астраханской области в мае 2019 года. Организация специализируется на производстве фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов. С даты основания по июль 2019 года компания принадлежала Николаю Попову, далее права собственника перешли гражданину Италии Мирко Биголину. На конец 2023 года выручка НДМ осталась нулевой, а убытки составили 9,9 млн руб. Дебиторская задолженность — 4,4 млн руб., кредиторская — 5,6 млн руб.

Построить завод по производству судовых панелей на инвестиционные средства обязалось ООО «Морское композитное судостроение». Представитель компании «Навал Дизайн Международный», директор по глобальному стратегическому развитию Люсьен Лоренцон заверял, что мощности нового комплекса позволят производить около 400 тыс. м панелей в год при выходе на проектную мощность. В будущем планировалось расширение производства для выпуска потолочных панелей и специальных помещений для судов, таких как холодильные, стиральные и кухонные комнаты. В пресс-службе министерства внешних связей региона сообщали, что завод создаст более 100 рабочих мест. Ведомство, ссылаясь на прогноз экспертов, заявило, что продукция завода будет пользоваться высоким спросом, так как рынок судовых панелей почти полностью занят иностранными дистрибьюторами. В ноябре 2019 года сообщалось, что итальянские бизнесмены завершили изыскательские работы и готовят проектную документацию.

ООО «Морское композитное судостроение» учреждено в городе Нариманове Астраханской области в мае 2017 года. Основной вид деятельности — строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Компанией владеют Валерий Мелетьев, Александр Иванов и Павел Волков. Бенефициарами в других организациях эти лица не числятся. Юрлицо не имеет выручки и прибыли. Дебиторская задолженность фирмы — 1,5 млн руб. Стоимость чистых активов — 10 тыс. руб.

В апреле 2023 года в ходе плановой проверки астраханский минпром установил, что на территории ОЭЗ «Лотос» строительство завода по производству судовых панелей не ведется. Также не были представлены в ведомство документы, подтверждающие вложение инвестиций, указано в акте суда. По состоянию на сентябрь 2024 года компания «Навал Дизайн Международный» инвестировала в проект только 3 млн руб. А к этому моменту стоимость строительства уже возросла до 1,5 млрд руб., согласно судебному акту. О повышении цены минпром и ОЭЗ «Лотос» ранее официально не сообщали. В материалах дела поясняется, что в течение трех лет итальянская корпорация должна была вложить в строительство 955 млн руб., но не исполнила это обязательство по неизвестным причинам. Суд счел доводы ведомства обоснованными и расторг соглашение, а также взыскал с инвестора 5 млн руб.

2 июля Арбитражный суд Астраханской области удовлетворил иск министерства к «дочке» итальянской компании Ferragu Abrasivi s.r.l — АО «Технологии XXI век», с которой в марте 2020 года было заключено соглашение сроком до 2063 года. Резидент обязался открыть производство шлифовальных изделий в регионе. Общий объем инвестиций предполагался в размере 828,8 млн руб., из которых не менее 767 млн руб. планировали вложить в первые три года. В рамках проекта компания собиралась выпускать 18 видов продукции, включая дисковые и чашечные щетки, а также шлифовальные круги. Как ранее сообщали в пресс-службе ОЭЗ «Лотос», эти изделия намеревались использовать в судостроении, трубной промышленности и строительстве трубопроводов. Новое предприятие планировало производить 3,1 млн единиц продукции, значительную часть которой хотели экспортировать в Италию.

АО «Технологии—XXI век» зарегистрировано в селе Волжское Наримановского района Астраханской области в октябре 2019 года. Основной вид деятельности — производство абразивных изделий. Фирма является «дочкой» итальянской компании Ferragu Abrasivi s.r.l, основанной в 1972 году и специализирующейся на производстве и продаже абразивных материалов и щеток для опиловки и полировки мрамора и металла. По итогам 2024 года у АО «Технологии—XXI век» отсутствовала выручка, убытки составили 206 тыс. руб. На конец 2024 года дебиторская задолженность составила 40 тыс. руб., а кредиторская — 272 тыс. руб. В октябре 2024 года компания на портале ЕФРСБ объявила о самоликвидации.

Минпром Астраханской области также хотел взыскать с «Технологий» 5 млн руб., однако суд обязал компанию выплатить только 300 тыс. руб. штрафа (ввиду несоразмерности требований) за неисполненное соглашение, которое в итоге расторгли. Представители фирмы согласились с решением суда и не стали его оспаривать. Министерство подало апелляционную жалобу. Как ранее прокомментировали «Ъ — Средняя Волга» эксперты адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит и юридической компании «Генезис» Артем Денисов, шансы ведомства на обжалование суммы штрафа минимальны.

Без судебных разбирательств в этом году территорию ОЭЗ «Лотос» покинул только один резидент — ООО «Голден индастрис групп» (ГИГ). Компания совместно с китайским партнером Tianjin Honghai International Technology Development Co. Ltd планировала выпускать сверхчистую специализированную сажу, добываемую из природного газа. В октябре 2022 года предприятие получило статус резидента ОЭЗ, заключив соглашение на сумму свыше 2 млрд руб. Предполагалось, что инвестиции направят на строительство завода по производству технического углерода мощностью до 30 тыс. тонн в год с последующим добавлением производства меламина и карбамида. Инвесторы обещали создание 120 рабочих мест с возможным увеличением до 400. Три года назад ожидалось, что проект принесет бюджету региона более 280 млн руб. и отчисления во внебюджетные фонды в размере 240 млн руб. Но к апрелю этого года стало известно, что к строительству завода ГИГ так и не приступила. Руководство компании решило ликвидировать ООО и покинуть территорию ОЭЗ. Конкретных причин руководство организации не озвучило.

ООО «Голден индастрис групп» учреждено ООО «Тяньцзиньская международная научно-техническая развивающая компания Хунхай» в декабре 2021 года. Юрлицо зарегистрировано в Наримановском районе Астраханской области в селе Волжское. До 2025 года фирмой руководил Алтынканат Джан Серик. 13 января текущего года компания объявила о закрытии. С момента регистрации и по 2024 год выручка ГИГ оставалась нулевой. Убытки на конец прошлого года составили 384 тыс. руб. Стоимость компании упала с 9,8 млн руб. до 9,4 млн руб. Активы в 2024 году выросли на 23% до 21 млн руб.

В пресс-службе ОЭЗ «Лотос» отметили, что речи о массовом уходе резидентов из региона не идет. Собеседники «Ъ» заверили, что компании сворачивают свои проекты по экономическим или политическим причинам. «Невозможность инвестирования из-за санкционных мер, нарушение логистических и товарных цепочек также напрямую повлияло на решение компаний поставить проект на паузу или совсем отказаться от него. Но это не говорит о массовости и недостаточном контроле со стороны правительства Астраханской области и управляющей компании Каспийского кластера»,— прокомментировали в ОЭЗ.

Представители «Лотоса» подчеркнули, что суд выносит решение о расторжении соглашения с резидентами, если те в течение трех лет не реализовывают свои проекты. Перед этим региональный минпром проводит соответствующую проверку и составляет заключение. На основе актов суда Минэк РФ вносит изменение в реестр резидентов в части исключения компаний.

Управляющая компания Каспийского кластера заинтересована в привлечении надежных инвесторов, заявили в пресс-службе, пояснив, что в силу экономических и политических обстоятельств сейчас ведется работа по привлечению резидентов согласно новым тенденциям и появляющимся логистическим цепочкам. Среди основных направлений — судостроение и газовый комплекс.

Кроме того, ведутся переговоры с инвесторами из дружественных стран о локализации производств на территории Каспийского кластера в Астраханской области, о возможном товарном и логистическом сотрудничестве. На данный момент один из резидентов ОЭЗ — ООО «Астра» — строит современный логистический холодильный терминал и договорился с иранской компанией Romak FLC о взаимной поставке сельскохозяйственной продукции. «Ведется работа и в части проработки возможности бартерных сделок российских и иранских компаний. В настоящее время идет процесс обсуждения с финансовыми организациями минимизации рисков при использовании такой технологии. Это позволит не только увеличить грузооборот между странами, но и привлечь новых резидентов в портовую особую экономическую зону»,— сообщили в «Лотосе».

