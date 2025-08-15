Роман Бусаргин: Саратову не нужно рассматривать платные парковки как допдоход

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что платные парковки в центре города не должны рассматриваться как источник дохода. По его мнению, их главная цель — разгрузить улицы, повысить безопасность и упростить благоустройство.

В Саратове уже работают 260 платных парковок, и планируется обустроить такие стоянки еще на восьми улицах. Господин Бусаргин отметил, что необходимо предусмотреть бесплатные парковочные места, используя территории снесенных аварийных домов.

Он подчеркнул важность тщательного анализа дорожного движения и загруженности улиц, а также обсуждения с жителями и общественностью. «Городской власти следует максимально продуманно подходить к вопросам организации парковок», — отметил глава региона.

В июне водители заплатили 411 тыс. руб. за пользование платными парковками в Саратове. Средства планируют направить в городской дорожный фонд. Однако планы расширения зоны платных парковок вызвали возмущение среди городских депутатов. Ранее саратовский депутат Виктор Марков отметил, что платные парковки создают «перекос» в городской инфраструктуре, так как в центр города приезжают не только обеспеченные люди, но и те, у которых нет средств для ежедневной оплаты. Он привел пример улиц Московской и Кутякова, где работают сотрудники ФСИН и ГУВД, также нуждающиеся в парковочных местах.

Депутат Юрий Ерофеев добавил, что зона платных парковок расширяется до Ленинского района, хотя ранее обещали ограничить ее только центром. Депутат Вячеслав Тарасов предложил добавить к 500 платным парковкам столько же бесплатных, чтобы создать альтернативу для горожан.

Нина Шевченко