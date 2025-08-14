Волгоградские аграрии наращивают мощности хранения зерна

В этом году в Волгоградской области реализуется 29 инвестиционных проектов, направленных на развитие зернохранилищ. Благодаря этому общий объем хранения зерна увеличится на 223,7 тыс. тонн и достигнет 8,5 млн тонн, сообщает пресс-служба администрации региона.

Крупнейшие проекты, осуществляемые с государственной поддержкой через льготные кредитные программы, развернуты в Старополтавском и Камышинском районах. Так, ООО «Заготзерно» наращивает мощности с 50 до 123 тыс. тонн. В рамках проекта строятся новые склады, сушильно-очистные комплексы и железнодорожная точка отгрузки. Работы планируется завершить уже осенью этого года.

ООО «Камышинская зерновая компания» возводит зернохранилище на 20 тыс. тонн, которое будет интегрировано с элеватором. В результате общая емкость предприятия составит 80 тыс. тонн.

Павел Фролов