Суд подтвердил законность взыскания аренды за отсутствующий лес под Пензой

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность взыскания с пензенского ООО «Дон» 31,8 млн руб. долга по договору аренды лесного участка. Решение Арбитражного суда Пензенской области от 28 марта 2025 года оставлено без изменения, а апелляционная жалоба компании — без удовлетворения. Суд постановил, что ООО «Дон» обязано выплатить Минлесхозу Пензенской области 28,5 млн руб. основного долга за аренду леса с апреля по август 2023 года и 3,2 млн руб. неустойки.

Спор возник из договора аренды лесного участка для заготовки древесины, заключенного в августе 2021 года после победы ООО «Дон» на аукционе. Компания арендовала почти 13 тыс. га в Кададинском лесничестве на 30 лет с ежегодной платой около 60 млн руб. Позже выяснилось, что реальные объемы древесины не соответствовали указанным в договоре: вместо 23 тыс. кубометров в год проект освоения лесов 2021 года допускал вырубку лишь 38 кубометров за 7 лет.

ООО «Дон», зарегистрированное в 2021 году (основной вид деятельности — торговля стройматериалами), с мая 2022 года перестало вносить арендные платежи, ссылаясь на исчерпание ресурсов и недействительность договора. Минлесхоз последовательно взыскивал долги через суды, а компания подавала встречные иски о признании условий аренды ничтожными, которые отклонялись.

Параллельно разворачивалась история с банкротством «Дона». В июле 2024 года Минлесхоз инициировал банкротство из-за долга в 40 млн рублей. К процессу присоединился предприниматель Сергей Новиков, ранее выкупивший у министерства микродолг «Дона» в 350 тыс. руб. и потребовавший включения в реестр кредиторов. Несмотря на возражения компании о его связи с утвержденным временным управляющим Натальей Павленковой (СРО «Лига»), суд ввел процедуру наблюдения.

Апелляционный суд, изучив доводы ООО «Дон», заключил, что договор аренды заключен законно, а расчет платы соответствует нормативным актам. Ссылки компании на несоответствие объемов древесины и завышенную ставку были отклонены: суд указал, что условия основаны на данных лесоустройства 2003 года, использованных при аукционе, и не могут быть пересмотрены односторонне. Постановление вступает в силу немедленно, но может быть обжаловано в Арбитражном суде Поволжского округа в течение двух месяцев.

Никита Маркелов