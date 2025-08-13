Благоустройство не оправдалось

Волгоградский областной суд не стал изменять приговор бывшему главе Елани Александру Гугучкину, который просил либо оправдать его, либо отправить дело на пересмотр. В мае этого года суд первой инстанции назначил ему шесть с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима за взятку в 100 тыс. руб. и злоупотребление должностными полномочиями. Его сообщнику, директору МКУ «Благоустройство» Вячеславу Маскаеву, который передал чиновнику деньги от знакомого предпринимателя, апелляция ужесточила приговор, отправив его в колонию на три с половиной года. Ранее суд назначил ему условный срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Гугучкин возглавил администрацию Елани в 2019 году

Фото: Администрация Елани Александр Гугучкин возглавил администрацию Елани в 2019 году

Фото: Администрация Елани

Приговор экс-главе Елани Александру Гугучкину, обвиненному в получении взятки в крупном размере за незаконные действия (ч. 4 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ), устоял в апелляции. Однако его сообщнику — директору МКУ «Благоустройство» Вячеславу Маскаеву — Волгоградский областной суд ужесточил наказание, изменив условный срок на реальный.

Александр Гугучкин возглавил администрацию Елани в 2019 году после ухода на пенсию мэра Николая Савина. До этого он был главой Журавского сельского поселения. Гугучкин увлекался музыкой и вел творческий Telegram-канал. В ноябре 2019 года Еланский районный суд признал чиновника виновным в управлении мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения и отказе от медицинского освидетельствования. Тогда ему было назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ и лишения права управлять транспортными средствами сроком на два года.

Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области задержали мэра Еланского городского поселения Александра Гугучкина 5 апреля прошлого года. На следующий день тогдашний глава МР Дмитрий Литвинов не смог объяснить журналистам, по какой причине произошло задержание (самого его в декабре прошлого года суд отправил под домашний арест за превышение должностных полномочий и получение крупной взятки — «Ъ»). В тот же день, 6 апреля, в ныне удаленном Telegram-канале «Остров свободы», принадлежавшем проходившему по уголовному делу экс-депутату Михаилу Серенко, сообщалось: «По информации из правоохранительных органов, Гугучкин задержан за получение взятки».

По данным региональных СМИ, жители Елани долгое время считали задержание недоразумением и полагали, что глава городского поселения стал «жертвой подлости недоброжелателей».

Подробности уголовного дела стали известны в январе этого года. По данным прокуратуры региона, 5 апреля Гугучкин в припаркованном служебном автомобиле получил взятку в 20 тыс. руб. из ранее оговоренных 100 тыс. руб. от директора МКУ «Благоустройство» Вячеслава Маскаева. За эту сумму чиновник должен был решить вопрос о незаконном использовании муниципальной техники и рабочей силы при перевозке песка для нужд местного предпринимателя. В пресс-службе надзорного ведомства также отметили, что вину Александр Гугучкин отрицал, а посредник Маскаев признал свою полностью. В рамках уголовного дела было арестовано имущество обвиняемых на общую сумму 15 млн руб.

С момента задержания по настоящее время исполняющей обязанности мэра Елани является заместитель Александра Гугучкина Мария Башкирова.

20 января дела Гугучкина и Маскаева поступили на рассмотрение в Еланский районный суд Волгоградской области. До этого времени экс-чиновник по решению суда был помещен в СИЗО, а директор МКУ «Благоустройство» находился под домашним арестом. Первое слушание по делу о взятке состоялось 4 февраля, а приговор был вынесен 15 мая. Суд первой инстанции назначил Александру Гугучкину наказание в виде шести лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб., а также лишил его права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления на четыре с половиной года. Вячеслава Маскаева суд приговорил к трем с половиной годам условно, штрафу в 500 тыс. руб. и запретил работать руководителем в муниципальных учреждениях сроком на три года.

Гособвинение сочло наказание слишком мягким и в июле подало апелляцию. Александр Гугучкин и его защита также не согласились с решением суда и попытались оспорить его, требуя либо оправдать экс-мэра, либо направить дело на новое рассмотрение, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 12 августа Волгоградский областной суд оставил без изменений приговор Гугучкину, а Маскаева отправил в колонию на три с половиной года, в остальной части поддержав решение Еланского райсуда. С защитой Александра Гугучкина связаться не удалось.

Нина Шевченко