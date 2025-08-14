Под Волгоградом нашли тело федерального судьи, возбуждено уголовное дело

Следствие возбудило в отношении жителя Камышина Волгоградской области уголовное дело по факту обнаружения тела федерального судьи (п. «д» ч. 2 ст. 105). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

Согласно релизу, вечером 14 августа у здания Камышинского городского суда Волгоградской области нашли мертвого действующего судью. На его теле выявили огнестрельные и колото-резаные ранения.

Подозреваемого задержали, он занимается коммерческой деятельностью. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Задержанного подозревают также в незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Прокуратура Волгоградской взяла поставила на контроль ход расследования уголовного дела. На место происшествия выехал Камышинский городской прокурор Михаил Андреев. Согласно данным пресс-службы надзорного ведомства, тело 41-летнего федерального судьи обнаружили близ дома № 33 на ул.Советской.

Павел Фролов