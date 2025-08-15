Зампред пензенского правительства может стать детским омбудсменом в регионе

Новым детским омбудсменом в Пензенской области может стать Лариса Рябихина. Проект постановления о ее назначении опубликован на сайте заксобрания региона.

Если документ утвердят, госпожа Рябихина займет эту должность на пять лет. Она получит денежное содержание согласно региональному закону о выплатах госслужащим.

Сейчас Лариса Рябихина является зампредом регионального правительства. Пост уполномоченного по правам ребенка на данный момент занимает Елена Столярова.

Нина Шевченко