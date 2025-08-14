Гражданская жена экс-депутата саратовской думы узаконила здание в Юбилейном

Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил иск предпринимателя Марии Гончаровой о признании права собственности на здание делового назначения площадью 1,7 тыс. кв. м. Объект расположен в Новосоколовогорском районе (ЖГ-6) на пересечении Усть-Курдюмского шоссе и улицы Сетевой. Среди третьих лиц в споре фигурирует АО «САРГРАД», связанное с экс-депутатом Саратовской областной думы, предпринимателем Сергеем Курихиным.

Решение вынесено после судебной экспертизы ФБУ «Саратовская ЛСЭ Минюста России». Специалисты установили, что здание соответствует проектной документации, градостроительным, пожарным и санитарным нормам, не создает угрозы жизни и здоровью граждан и находится в границах спорного участка. Ранее администрация Саратова оспаривала правомерность строительства. Здание, учтенное в реестре как объект незавершенного строительства с готовностью 75%, теперь может быть введено в эксплуатацию.

ИП Мария Гончарова является гражданской женой экс-депутата Саратовской облдумы Сергея Курихина, а также выступает держателем некоторых его активов. Через нее проводились сделки с недвижимостью на сумму свыше 400 млн руб.

Никита Маркелов