Свое жилье — как роскошь

В Саратовской области стоимость квадратного метра растет быстрее, чем в Москве и Санкт-Петербурге. В сравнении с первым полугодием 2024 года в этом году количество выданных кредитов в регионе уменьшилось на 60%, объем выдачи — на 54%. Стоимость квадратного метра выросла как в новостройках, так и на вторичном рынке. Ситуацию спасает льготная ипотека. В областной думе в качестве выхода из ситуации поддержали предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина применять дифференцированные ставки, когда процент по ипотеке будет зависеть от уровня зарплаты в регионе. Депутаты признали, что, если ставки по ипотеке не снизятся, она останется недоступной для граждан.

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ

В Саратовской областной думе на «круглом столе», где обсуждались вопросы ипотечного кредитования в регионе, присутствовали депутаты, представители правительства области, прокуратуры, банковского и строительного сектора, науки, гильдии риелторов при Торгово-промышленной палате, Саратовстата, члены Общественного совета и молодежного парламента при областной думе.

В своем приветственном слове председатель облдумы Алексей Антонов сообщил, что стоимость квадратного метра в регионах растет быстрее, чем в столицах.

При этом уровень доходов населения в регионах существенно отличается.

«Инициатива председателя Госдумы Вячеслава Володина об установлении дифференцированного подхода к ставкам по „Семейной ипотеке“, учитывающей экономические особенности региона, обсуждается на федеральном уровне, — сообщил господин Антонов. — Установление для Саратовской области пониженной ипотечной ставки будет способствовать повышению привлекательности нашего региона для постоянного проживания граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов».

Сейчас в Саратовской области в основном строятся частные дома. За первое полугодие 2025 года жители построили себе 2244 жилых дома общей площадью 302 188 квадратных метров, что составило 97,4% к соответствующему периоду прошлого года. Что касается застройщиков, то с января по май им удалось ввести в эксплуатацию 43 жилых дома на 925 квартир общей площадью жилых помещений 44 872 квадратных метра. Доля индивидуального жилищного строительства в Саратовском регионе в общем объеме введенного жилья составляет 87,1%.

Строительство в Саратовской области находится практически на уровне общероссийских темпов, сообщила заместитель руководителя Саратовстата Марина Никитина.

Что касается цен, то стоимость квадратных метров растет. В министерстве строительства и ЖКХ объяснили это тем, что с недавних пор на застройщиков возложена обязанность возводить дома с необходимой социальной инфраструктурой — детсадами, школами, больницами. И это привело к подорожанию квадратного метра. Во втором квартале 2025 года стоимость «квадрата» в новостройке уже составляет 96 тыс. руб. (по сравнению с предыдущим кварталом 25 года стоимость увеличилась на 2,7%), на вторичке — 87 тыс. руб. (по сравнению с 4 кварталом 24 года увеличилась на 1%). При этом в среднем саратовцы зарабатывают 62 тыс. руб. в месяц.

Профессор кафедры финансов и банковского дела социально-экономического института СГТУ им. Ю.А. Гагарина Юлия Копченко высказала мнение, что дифференцированные ставки могут помочь большему количеству жителей обзавестись собственным жильем, но есть много нюансов, которые также будет необходимо прорабатывать. В частности, саратовцы нередко работают в Москве, при этом обзаводятся жильем в Саратове. Также встает вопрос механизма субсидирования процентных ставок для банков разных регионов, которые будут участвовать в этой программе. У разных банков возникает разный уровень выпадающих доходов.

«Сегодня в ипотеке 80% составляет льготная ипотека, 20% приходится на рыночную ипотеку; 5 лет назад ситуация была с точностью до наоборот, — высказалась госпожа Копченко. — Все мы понимаем, что в современных условиях только ипотека с господдержкой может стать драйвером развития в этой сфере. Но рыночная ипотека должна быть тоже более доступной: половина из системно значимых банков — это банки с государственным участием, у них достаточно ресурсов, чтобы сделать рыночную ипотеку в регионах более доступной».

Сопредседатель гильдии риелторов при Торгово-промышленной палате Саратовской области Виталий Смоляков сообщил, что льготная семейная ипотека в основном востребована у семей в возрасте от 25 до 40 лет.

«Средний комфортный платеж составляет около 30, максимум 40 тыс. руб. в месяц, — назвал суммы господин Смоляков. — Соответственно, если идет расчет по рыночной ставке, то ежемесячный платеж уходит вверх. Сейчас большая часть потребителей ориентируется именно на размер среднемесячного платежа, который будет комфортен»,— рассказал чиновник. По его словам, в Саратове зачастую покупают жилье жители сельских территорий региона.

Покупка жилья в новостройках осложняется тем, что потом приходится вкладывать сотни тысяч рублей в ремонт.

«В Саратове новостройки с отделкой — большая редкость, — сообщил эксперт. — В основном дома сдаются в бетоне. Если мы возьмем другие регионы, то там две трети жилья идут с достаточно качественной отделкой. В нашем регионе, к сожалению, таких квартир практически нет».

В качестве альтернативы Виталий Смоляков предложил развивать аренду жилья — многоквартирных домов социального и коммерческого найма. Аренда квартир по льготным ставкам оказалась бы хорошим подспорьем для молодых людей, считает он.

За первое полугодие этого года заемщикам Саратовской области было выдано 3,5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 12,6 млрд руб. По сравнению с данными за первое полугодие 2024 года, количество выданных кредитов уменьшилось на 60%, а объем выдачи — на 54%. Заместитель управляющего Отделением по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации — начальник экономического отдела Елена Островская уточнила, что темпы снижения ипотечного кредитования в Саратовском регионе мало отличаются от общероссийского уровня, и в целом по стране объемы ипотечного кредитования также сократились примерно вдвое.

«Что касается средневзвешенной процентной ставки, то она также не отличается от федерального уровня: в Саратове она чуть выше на полтора процентных пункта и составляет 8,9%. По России — это 7,5%. Это объясняется недоступностью некоторых льготных программ кредитования, например, дальневосточной и арктической ипотеки»,— рассказала госпожа Островская.

Чтобы ситуация изменилась, рост доходов граждан должен опережать рост цен на жилье. Возвращение доступности рыночной ипотеки произойдет в случае снижения инфляции, считает депутат Дмитрий Пьяных (ЛДПР). По его мнению, на «круглом столе» озвучены оптимистические выводы. На деле, отметил он, большинству жителей Саратовской области ипотека оказывается недоступна, никто не хочет в нее ввязываться, потому что если раньше проценты по ипотеке составляли около 13,5%, то сейчас годовая ставка по рыночной ипотеке выросла до 28-30%.

«Житель региона в течение 20-30 лет будет вынужден отдавать две трети своего дохода, плюс, если это новостройка, нужно еще сделать ремонт, — высказался облдеп. — Для семей — это сродни если не выстрелу в голову, то в ногу».

Председатель облдумы Алексей Антонов считает, что молодежь должна видеть перспективу, это позволит остаться на малой родине, а не уезжать в другие города в поисках лучшей жизни. По его мнению, инициатива с дифференцированным подходом может этому способствовать.

Руководитель «ЛюдиPRO» в Саратове Ирина Синицына объяснила, почему в Саратове наблюдается дисбаланс: вторичка стоит дешевле первички.

«Стоимость квартиры на вторичном рынке определяет собственник, он сам ставит цену, — объясняет специалист. — Спрос рождает предложение. А квартиры в новостройках просчитываются: сколько вложено средств. В последние годы мы наблюдаем рост инфляции, введение санкций против России, рост цен на строительные материалы, топливо — все это влияет на стоимость квартир в новых домах».

По ее словам, сейчас в регионе наблюдается дефицит новостроек, люди находятся в режиме ожидания: льготные программы приостановлены или пересмотрены. Поэтому спрос людей на покупку жилья в Саратовской области существенно снизился. Саратов инвестиционно непривлекателен: вторичка дорогая, новостроек мало, состоятельные граждане предпочитают покупать квартиры в Москве и Петербурге, сделала вывод эксперт.

Оживление на саратовском рынке недвижимости начнется тогда, когда процентные ставки по ипотеке станут более «адекватными». Тогда граждане начнут вкладывать деньги в недвижимость. Однако при этом нужно быть готовым, что жилье также вырастет в цене, уверена госпожа Синицына.

Татьяна Смирнова