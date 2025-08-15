Пензенский губернатор предложил максимальные штрафы за съемку БПЛА

На ближайшей сессии регионального заксобрания Пензенской области 22 августа планируется ужесточить штрафы за съемку и распространение видео с беспилотниками. Изменения в Кодекс об административных правонарушениях предложил губернатор Олег Мельниченко.

Согласно закону, жителям региона запрещено фотографировать и снимать на видео использование БПЛА, их последствия и средства противодействия этим устройствам. Запрещена съемка мест падения беспилотников и поражения объектов с их помощью. Также под запретом фото- и видеосъемка военной и правоохранительной инфраструктуры, включая объекты Минобороны, правоохранительных органов, средства противодействия БПЛА, системы связи и охраны объектов топливно-энергетического комплекса.

Сейчас штрафы для граждан составляют от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 до 50 тыс. руб., а для юридических — от 300 тыс. до 1 млн руб. Глава региона предлагает установить только верхние границы: 5 тыс. руб. для граждан, 50 тыс. руб. для должностных лиц и 1 млн руб. для юридических лиц.

Окончательное решение примут депутаты.

Нина Шевченко