Пензенский заксоб хочет лишить мандата осужденного за мошенничество Ванюшина

На предстоящей сессии Законодательного собрания Пензенской области 22 августа депутаты рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий Сергея Ванюшина (фракция «Единая Россия»). Поводом стало вступление в законную силу обвинительного приговора за покушение на мошенничество в сфере страхования. Соответствующий проект постановления уже опубликован на сайте парламента.

В ночь на 5 января 2024 года Ванюшин, управляя автомобилем BMW X7 в поселке Башмаково, врезался в световую опору и скрылся с места ДТП. Чтобы получить выплату по КАСКО свыше 1,5 млн руб., он договорился с начальником местного отделения ГИБДД о фальсификации даты аварии на 11 января. Инспектор оформил документы без выезда на место, но страховая компания выявила подлог и обратилась в ФСБ.

В апреле 2025 года Ленинский районный суд назначил депутату 2 года условно. Апелляция, где защита ссылалась на «деятельное раскаяние», была отклонена. Приговор вступил в силу в июне.

Несмотря на примеры лишения мандатов в других регионах, Ванюшин не стал самостоятельно складывать ни мандат, ни партбилет.

Помимо мандата, Ванюшин будет исключен из комитетов по бюджетной политике и АПК. Проект постановления Заксоб направит в избирком и региональное отделение «Единой России». Ранее в партии заявляли, что вопрос о членстве депутата рассмотрят после вступления приговора в силу.

Депутат третьего созыва от 12-го округа (Башмаковский, Белинский, Земетчинский районы области) параллельно руководит ООО «МастерТранс», которое в 2024 году получило прибыль 499 тыс. руб.

Никита Маркелов