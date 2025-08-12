В Волгограде администратора Telegram-канала Михаила Серенко обвинили в клевете

Следственное управление СКР по Волгоградской области предъявило новые обвинения ранее задержанному администратору интернет-канала. Расследование уголовного дела о вымогательстве, публичном оправдании нацизма и незаконной демонстрации порнографии (п. «г» ч. 2 ст. 163, п. «в» ч. 2 ст. 354.1, п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ) пополнилось эпизодом клеветы.

По версии следствия, в апреле 2025 года фигурант познакомился с местной жительницей, предложил ей отношения, но получил отказ. В июле того же года он разместил в интернете заведомо ложные сведения о ее молодом человеке, обвинив его в совершении преступления против половой неприкосновенности. По этому факту возбуждено отдельное дело по ч. 5 ст. 128.1 УК РФ (клевета в интернете, соединенная с обвинением в тяжком преступлении против половой свободы).

Все уголовные дела объединены в одно производство. Расследование продолжается. Фигурантом, как подтверждает контекст, является бывший депутат Волгоградской гордумы, известный публицист и бывший глава района Михаил Серенко, задержанный 22 июля.

Серенко изначально подозревался в вымогательстве 300-350 тыс. рублей у жителя Волгограда под угрозой распространения компрометирующей информации через анонимный Telegram-канал, а также в публикациях, оправдывающих преступления нацизма (по заключению экспертизы). Речь идет о канале «Остров Свободы», который он публично отрицал, но официально учредил одноименный ресурс.

Михаил Серенко (55 лет) — заметная фигура в Волгограде: экс-депутат, бывший глава Тракторозаводского района, экс-руководитель пресс-службы гордумы и Муниципального телевидения. Его канал был известен критикой региональных властей. В марте 2024 года он был награжден медалью Минобороны «За помощь и милосердие» за поддержку СВО.

Никита Маркелов