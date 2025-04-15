Главные новости за 15 апреля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Строительная компания «Союз» братьев Шота и Зазы Паскадзе, инвестор реконструкции здания фабрики «Скороход» в Московском районе, готова перенести старинный особняк на проспекте Обуховской обороны, 68. Гендиректор Заза Паскадзе обратился к губернатору Петербурга с предложением за счет компании передвинуть здание площадью 500 кв. м, которое могут снести из-за планов города по дорожному строительству, на соседний участок. Взамен инвестор просит отдать ему объект в собственность. Эксперты рынка недвижимости оценивают, что здание можно адаптировать под офисно-торговый комплекс, и не исключают, что инвестор захочет использовать его под свой моно-офис. Подробнее читайте в нашем материале «Укатить от сноса».

Средняя стоимость автомобилей с пробегом от дилеров в марте 2025 года составила 2,22 млн рублей, сообщил Авто.ру Бизнес. Цена от частных продавцов осталась на уровне февраля — 1,51 млн рублей. Наиболее продаваемые модели в Петербурге — Lada Vesta, Kia Rio и Volkswagen Polo. В марте на классифайдах зафиксировали 61,5 тыс. предложений о продаже подержанных машин в городе на Неве, эта цифра на 3% меньше, чем в феврале. Аналитики отмечают, что стоимость авто с пробегом от дилеров выросла на 13% по сравнению с последним месяцем зимы, цены на машины от частных лиц изменились незначительно.

Бизнесмен Максим Левченко стал единственным владельцем ООО «Форт Групп Строительство» (Fort Group), об этом говорится в пресс-релизе организации. По данным «Контур. Фокус», до текущего момента миллиардеру принадлежали 49% акций компании, еще 51% был записан на кипрский «Эскамер Инвестментс Лимитед». По итогам 2024 года в бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью были указаны баланс в 82,6 млрд рублей и чистая прибыль в размере 312,5 млн рублей.

Власти Санкт-Петербурга намерены создать специальную комиссию по охране редких видов животных и растений. Проект соответствующего постановления разработал комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Смольного. Сейчас документ находится на антикоррупционной экспертизе. Предполагается, что новая комиссия будет действовать в качестве постоянного коллегиального органа при городском правительстве и станет заниматься вопросами, связанными с ведением Красной книги Петербурга, включая добавление и исключение видов животных, растений и других организмов.

По итогам первого квартала текущего года объем предложения на первичном рынке жилья бизнес-класса в Петербурге составил 163 тыс. кв. м. В январе-марте показатель увеличился на 2%, тем не менее в годовом выражении зафиксировано снижение на 23%. Такими данными по итогам собственного исследования 15 апреля с «Ъ-СПб» поделились аналитики консалтинговой компании NF Group. Как отмечают эксперты рынка, в I квартале года на рынок жилья бизнес-класса вышло три новых ЖК: ID Petrogradskaya (Euroinvest Development), «Дом на Курской» (ГК «КВС») и «Знатный» (ГК «Вертикаль»).

Днем 15 апреля был приостановлен вход посетителей в главный музейный комплекс Государственного Эрмитажа. В пресс-службе музея сообщили о поступившем анонимном сообщении с угрозой режиму безопасноти. Содействие сотрудникам Эрмитажа в проведении проверочных мероприятий оказал личный состав батальона вневедомственной охраны Росгвардии. Вход в Главный музейный комплекс Эрмитажа позже был возобновлен.

В Петербурге четвертый день ищут актрису Театра Ненормативной пластики Анастасию Кренц. О пропаже 29-летней артистки на своей странице в социальных сетях 11 апреля сообщила ее подруга Юлия Новикова. По словам госпожи Новиковой, у Анастасии Кренц был с собой телефон, последний пост она выложила около двенадцати дня в день своего исчезновения. Сначала смартфон принимал вызовы, однако кто-то их сбрасывал.

Несколько петербургских дилеров KIA не получали информацию о планах возвращения автогиганта в Россию. Об этом 15 апреля сообщил в своем Telegram-канале автоэксперт Денис Гаврилов. По его словам, названная цифра в 50 тыс. машин, которые корейский концерн включил в план продаж по России на этот год, довольна амбициозная. С подобным показателем, учитывая состояние рынка, можно войти в пятерку и обойти китайский Changan.

IT-компания «Кадис», являющаяся официальным разработчиком и поставщиком системы правовой информации «КонсультантПлюс» в Петербурге и Ленобласти, арендовала целый этаж площадью 1 076 кв. м в бизнес-центре «Атрио» на Петроградской набережной, д. 22. О состоявшейся сделке «Ъ-СПб» сообщили в сопровождавшей ее консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International. Как пояснили в ООО «Кадис», переезд в новый офис стал частью стратегии обновления корпоративной культуры. Арендатору были необходимы более просторные и технологичные помещения, уточнили в компании.

Разрешение на строительство (РНС) второй очереди первого этапа города-спутника «Южный» девелопер проекта может получить через год, рассказал на презентации старта мегапроекта гендиректор ООО «Город-Спутник "Южный"» Сергей Хромов. Во второй очереди будет построено 70 тыс. кв. м жилья. Всего в первом этапе запланировано 240 тыс. кв. м жилья. В первой очереди, презентация которой состоялась 15 апреля в открывшемся офисе продаж девелопера в Московском районе, 41,1 тыс. кв. м было отведено под жилье, 5,2 тыс. кв. м – под коммерческие помещения и еще 390 кв. м – под кабинет врача общей практики.

Комитет по образованию Петербурга утвердил правила приема в школу детей, «являющихся иностранными гражданами и лицами без гражданства». Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации. Распоряжение предполагает проведение теста на знание русского языка для детей иностранных граждан. Для зачисления в первый класс необходимо будет сдать тест в устной форме, для поступления в другие классы — как в устной, так и в письменной.