Петербургские дилеры KIA опровергли информацию о возвращении компании в Россию

Несколько петербургских дилеров KIA не получали информацию о планах возвращения автогиганта в Россию. Об этом 15 апреля сообщил в своем Telegram-канале автоэксперт Денис Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По его словам, названная цифра в 50 тыс. машин, которые корейский концерн включил в план продаж по России на этот год, довольна амбициозная. С подобным показателем, учитывая состояние рынка, можно войти в пятерку и обойти китайский Changan.

Господин Гаврилов подчеркнул, что в указанный сценарий верится с трудом. Если решение о возвращении будет принято, то продажи начнутся только во втором полугодии. Продать такое количество машин за шесть месяцев будет достаточно сложно.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что средняя стоимость автомобилей с пробегом у петербургских дилеров составила 2,2 млн рублей. Цена от частных продавцов осталась на уровне февраля — 1,51 млн рублей.

Андрей Маркелов