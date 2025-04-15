Укатить от сноса

Строительная компания «Союз» братьев Шота и Зазы Паскадзе, инвестор реконструкции здания фабрики «Скороход» в Московском районе, готова перенести старинный особняк на проспекте Обуховской обороны, 68. Гендиректор Заза Паскадзе обратился к губернатору Петербурга с предложением за счет компании передвинуть здание площадью 500 кв. м, которое могут снести из-за планов города по дорожному строительству, на соседний участок. Взамен инвестор просит отдать ему объект в собственность. Эксперты рынка недвижимости оценивают, что здание можно адаптировать под офисно-торговый комплекс, и не исключают, что инвестор захочет использовать его под свой моно-офис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Генеральный директор Союз Девелопмент Заза Паскадзе Фото: Союз Девелопмент Здание по адресу пр. Обуховской Обороны, 68 Фото: Avleon / wikimapia.org Следующая фотография 1 / 2 Генеральный директор Союз Девелопмент Заза Паскадзе Фото: Союз Девелопмент Здание по адресу пр. Обуховской Обороны, 68 Фото: Avleon / wikimapia.org

«Уважаемый Александр Дмитриевич! Широкий общественный резонанс в последние недели обрела тема сноса исторического дореволюционного трехэтажного особняка по адресу пр. Обуховской обороны, д. 68, лит А. Жители Санкт-Петербурга просят не сносить это здание, а сохранить путем перекатывания на соседний участок»,— так начинается обращение генерального директора ООО «СК "Союз"» к главе города. Сейчас зданию, по словам градозащитников, угрожает снос: власти планируют демонтировать его из-за строительства развязки с Большим Смоленским мостом. Недавно зданию был присвоен статут объекта, обладающего признаками памятника, и, согласно федеральному закону №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия», оно временно защищено от сноса до вынесения решения о судьбе объекта городскими властями в течение 90 дней. Несмотря на это, здание, по утверждению градозащитников, готовят к демонтажу: из него была выселена ветеринарная клиника, а само здание обнесли строительным забором. Как сообщает пресс-служба Градозащитного пресс-центра, в последнее время у здания прошло уже несколько сходов активистов.

В своем обращении руководитель СК «Союз» обращает внимание на то, что компания ведет свою деятельность, уделяя большое внимание сохранению культурно-исторического наследия Петербурга. Компания выполняет реконструкцию под апарт-отель здания на улице Константина Заслонова, 8, реставрирует дом купца Злобина на Большой Подьяческой, 1–3, проводит капремонт одного из корпусов бывшей фабрики «Скороход» также под апарт-отель на Заставской улице. Инвестор осознает необходимость развития города и его транспортной инфраструктуры, также отмечается в письме. «Поэтому мы готовы вложить собственные средства, чтобы обеспечить перекат данного исторического особняка на соседний свободный участок. Тем самым освободится площадь для проектируемой трассы, но при этом сохранится ценное историческое здание»,— предлагает инвестор. Компенсацией вложенных средств, по мнению компании, может стать передача прав собственности на спасенное здание, учитывая, что город уже снял его с учета и отдал под снос. «Убытки казны окажутся нулевыми»,— подчеркивается в обращении.

Упомянутое трехэтажное здание было построено во второй половине XIX века. Согласно выписке ЕГРН, его площадь составляет 507,8 кв. м. В 1930-е годы в доме находился магазин «Ленпромторга». В последние годы в здании располагалась ветеринарная клиника. Ранее в защиту особняка на Обуховской обороны высказывался народный архитектор России, руководитель и основатель архитектурного бюро «Студия 44» Никита Явейн на Совете по сохранению культурного наследия. На момент подготовки материала в пресс-службах КГА и КГИОП не ответили на запрос редакции о наличии нормативных требований к переносу зданий в городе и планов Смольного в отношении конкретного особняка на проспекте Обуховской обороны.

В декабре 2023 года перенос на 52 м исторического здания Императорского воспитательного дома на набережной Черной речки, 1, выполнила компания Сity Solutions. По словам ее генерального директора Василия Тимофеева, каких-то особых регламентов для переноса зданий в городе нет. «Например, для переноса здания Императорского воспитательного дома было необходимо только заключение по режиму охранной зоны ЗРЗ. В рамках этого разрешения мы получили рекомендации КГИОП, которые и выполнили. При этом выбирали технологию переноса, разрабатывали проект, а затем в соответствии с градостроительным кодексом прошли экспертизу. Также решение о переносе обсуждалось на градостроительном совете, когда обсуждался облик здания»,— делится опытом господин Тимофеев

Поскольку перемещение было запланировано в рамках строительства нового жилого комплекса, все происходило на частном земельном участке без участия государства, добавил руководитель Сity Solutions.

В СК «Союз» не уточнили возможную стоимость переноса особняка. «Компания воздержится от комментариев до тех пор, пока город не обозначит свою позицию в отношении него»,— сказал изданию представитель компании. Как объяснил господин Тимофеев, в данном случае стоимость будет зависеть от проекта самого переноса. «Чаще всего при перемещении зданий используется немецкая технология с применением тележек. Это громоздкое и трудозатратное решение, кроме того, довольно дорогостоящее. В нашем случае вся нагрузка приходилась на две бетонные плиты и стальные ролики между ними. Такая технология полностью исключала вероятность повреждений стен и конструкций здания. И это также было экономически выгоднее: вместо полумиллиарда рублей, которые потребовались бы при использовании немецкой технологии, затраты составили около 100 млн»,— рассказал он. Площадь Воспитательного дома составляет примерно 1000 кв. м.

Эксперты Maris предполагают, что с учетом местоположения особняка на Обуховской обороны, 68, его можно приспособить под офисные помещения. «Возможно, "Союз" хочет приспособить его под свою штаб-квартиру»,— не исключат в Maris.

Игорь Кокорев, операционный директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers, называет данное обращение инвестора к городским властям достаточно уникальным случаем — получение прав на объект в обмен на инвестиции в его перемещение и реставрацию. «В целом проект может стать примером взаимовыгодного сотрудничества города и бизнеса в интересах общества: общество и город получают сохраненное историческое здание, а инвестор — объект недвижимости, эксплуатацией которого, например использованием под торговлю, услуги, офисы, инвестор возвращает вложения в сохранение и перемещение объекта»,— рассуждает господин Кокорев. Антон Орлов, директор отдела земельного развития и инвестиционных проектов Nikoliers, также считает, что здание можно адаптировать под многофункциональный комплекс. На первом этаже могут расположиться объекты торговой недвижимости, а на остальных — офисные помещения, заключает эксперт.

Александра Тен