Средняя стоимость авто с пробегом у петербургских дилеров составила 2,2 млн рублей

Средняя стоимость автомобилей с пробегом от дилеров в марте 2025 года составила 2,22 млн рублей, сообщает Авто.ру Бизнес. Цена от частных продавцов осталась на уровне февраля — 1,51 млн рублей. Наиболее продаваемые модели в Петербурге — Lada Vesta, Kia Rio и Volkswagen Polo.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В марте на классифайдах зафиксировали 61,5 тыс. предложений о продаже подержанных машин в городе на Неве, эта цифра на 3% меньше, чем в феврале. Аналитики отмечают, что стоимость авто с пробегом от дилеров выросла на 13% по сравнению с последним месяцем зимы, цены на машины от частных лиц изменились незначительно.

В Авто.ру Бизнес подчеркивают, что повышение цен от дилеров, скорее всего, связано со смещением предложения в сторону более ликвидных авто. В условиях высокой стоимости денег и роста издержек продавцы делают ставку на модели, которые можно быстро реализовать — с прозрачной историей, в хорошем техническом состоянии.

Что касается самой продаваемой модели в Петербурге, то в первый месяц весны ей стала «Лада Веста». В среднем она обходилась покупателю в 1,03 млн рублей и продавалась за 37 дней.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что доля дилерских контрактов с китайскими брендами в Петербурге составила 76%.

Андрей Маркелов