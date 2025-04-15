Пропавшую артистку Театра Ненормативной пластики ищут в Петербурге четвертый день

В Петербурге четвертый день ищут актрису Театра Ненормативной пластики Анастасию Кренц. О пропаже 29-летней артистки на своей странице в социальных сетях 11 апреля сообщила ее подруга Юлия Новикова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пропавшая артистка Театра Ненормативной пластики Анастасия Кренц

Фото: vk.com / av_krenz Пропавшая артистка Театра Ненормативной пластики Анастасия Кренц

Фото: vk.com / av_krenz

По словам госпожи Новиковой, у Кренц был с собой телефон, последний пост она выложили около двенадцати дня в день пропажи. Сначала смартфон принимал вызовы, однако кто-то их сбрасывал.

Мобильный удалось найти вечером 12 апреля. На звонок ответил молодой человек, который сообщил, что нашел устройство у Исаакиевского собора, рядом с кафе «Счастье». Он сказал, что собирался отнести телефон в полицию, однако не сделал этого.

С тех пор смартфон снова недоступен. Новикова подчеркнула, что Кренц была одета в темно-зеленую короткую дубленку с мехом, оранжево-коричневое пончо и серые пижамные брюки. На ногах — черные полуботинки на небольшом каблуке.

При себе худощавая артистка с темно-русыми волосами до лопаток носила светло-голубую кожаную сумку небольшого размера. Рост пропавшей составляет 177 см.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что неизвестные похитили мигранта в Петергофе и требовали выкуп за его освобождение.

Андрей Маркелов