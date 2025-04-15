Миллиардер Левченко стал единственным владельцем «Форт Групп Строительство»

Бизнесмен Максим Левченко стал единственным владельцем ООО «Форт Групп Строительство» (Fort Group), об этом говорится в пресс-релизе организации. По данным «Контур. Фокус», до текущего момента миллиардеру принадлежали 49% акций компании, еще 51% был записан на кипрский «Эскамер Инвестментс Лимитед».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По итогам 2024 года в бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью был указан баланс в 82,6 млрд рублей и чистая прибыль в размере 312,5 млн. «Форт Групп Строительство» занимается арендой и управлением недвижимостью. В рейтинге Forbes «Короли российской недвижимости — 2025» Fort Group занимает 11 строчку с предполагаемым доходом от аренды в 215 млн долларов.

На текущий момент с компанией связаны организации «Форт Групп Эксплуатация» и «Форт Групп Менеджмент». Баланс первой не превышает 290 млн рублей, показатели второй составляют 76,1 млн. В портфель Fort Group на текущий момент входят десять торговых центров в Петербурге и четыре в Москве.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Fort Group избавилась от 1,1 га на Московском проспекте, 115, где собиралась строить бизнес-центр.

Андрей Маркелов