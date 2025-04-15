Разработчик «КонсультантПлюс» арендовал офис в БЦ «Атрио» на Петроградской

IT-компания «Кадис», являющаяся официальным разработчиком и поставщиком системы правовой информации «КонсультантПлюс» в Петербурге и Ленобласти, арендовала целый этаж площадью 1 076 кв. м в бизнес-центре «Атрио» на Петроградской набережной, д. 22. О состоявшейся сделке «Ъ-СПб» сообщили в сопровождавшей ее консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International.

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Как пояснили в ООО «Кадис», переезд в новый офис стал частью стратегии обновления корпоративной культуры. Арендатору были необходимы более просторные и технологичные помещения, уточнили в компании.

БЦ «Атрио» представляет собой премиальный объект класса А общей площадью 11,5 тыс. кв. метров. Сумма сделки по аренде нового офиса ООО «Кадис» не разглашается.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Альфа-банк купил у компании «И-Инвест» 18,4 тыс. кв. м в офисно-торговом комплексе «Толстой сквер» неподалеку от станции метро «Петроградская». Это позволило кредитной организации, которая недавно приобрела другую часть здания, стать его единственным собственником.

Андрей Цедрик