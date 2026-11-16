Андреевский флаг вновь реет над Калифорнией
Впервые с 2004 года итоговый турнир WTA стал триумфом российской теннисистки
Чемпионкой итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) с призовым фондом $10 млн, завершившегося в Индиан-Уэллсе, стала 19-летняя Мирра Андреева, которая в финале в двух партиях сломила сопротивление украинки Элины Свитолиной. Это всего вторая победа россиянок на престижнейшем соревновании. В 2004 году также в Калифорнии, но в Лос-Анджелесе, сильнейшей стала 17-летняя Мария Шарапова.
Это выглядело очень трогательно и по-хорошему смешно. Светившаяся от счастья новоиспеченная чемпионка, которая, получив вдобавок к $3,37 млн призовых ключи от роскошного призового фиолетового Mercedes AMG SL 55, пока еще не имеет водительских прав, но зато в этом году с каждой новой церемонией награждения совершенствовала свое ораторское мастерство и, кажется, овладела им в совершенстве, благодарила не только свою команду, соперницу, спонсоров, болельщиков — в общем, весь белый свет, но и саму себя, что уже стало ее фирменной фишкой. И ведь было за что благодарить! Сегодня даже как-то неудобно вспоминать, что осенью прошлого года, потеряв уверенность в себе и упустив место в первой восьмерке мирового рейтинга, Мирра Андреева дала серьезный повод усомниться в своем характере.
Зато в этом сезоне на ее счету четыре победных турнира, в том числе Roland Garros и WTA Finals, наибольшее количество выигранных матчей в женском теннисе — 55, более $10 млн призовых, что является вторым показателем после $11 млн Елены Рыбакиной, и второе место в мировом рейтинге, где она теперь отстает от теннисистки из Казахстана совсем чуть-чуть, на какие-то 293 очка. Восхитительное превращение!
В финале, доказавшем закономерность этой метаморфозы, Андреевой противостояла представительница того же искушенного поколения нынешней мировой элиты, к которому относилась ее соперница по полуфиналу Джессика Пегула. Только в отличие от 32-летней американки ее ровесница Элина Свитолина заявила о себе гораздо раньше. В 2017 году она впервые закончила сезон в топ-10, в 2018-м сенсационно выиграла итоговый турнир, проводившийся тогда в Сингапуре, а в 2019-м, уже в Шэньчжене, дошла до финала, уступив лишь тогдашнему лидеру женского тенниса австралийке Эшли Барти.
Сегодня Свитолина переживает непростой период в личной жизни. Около месяца назад она объявила о разводе с бывшей шестой ракеткой мира Гаэлем Монфисом, вызвав шквал критики в свой адрес со стороны болельщиков француза, для которого решение матери их четырехлетней дочери стало серьезным ударом. Безоговорочное поражение от Мирры Андреевой на старте WTA Finals вроде бы говорило о том, что украинка, в чей тренерский штаб в Индиан-Уэллсе вошел соотечественник, победитель четырех турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), Сергей Стаховский, тоже находится не в лучшем психологическом состоянии. Однако в двух следующих своих матчах против чешки Каролины Муховой и белоруски Арины Соболенко она проявила характер, побеждая в трех партиях, а затем последовал разгром другой представительницы Чехии, чемпионки Wimbledon Линды Носковой, в полуфинале.
Решив начинать первый сет на приеме, Андреева сразу сделала брейк. Но после четвертого гейма на подаче россиянки, который завершился затяжным розыгрышем на брейк-пойнте из 24 ударов, равновесие восстановилось. В седьмом гейме у Свитолиной случился провал, она не взяла ни одного очка, а в восьмом гейме Андреева двумя мощными первыми подачами в районе 190 км/ч и одной образцовой атакой отыграла три брейк-пойнта. Закончить партию, подавая при счете 5:4, россиянке не удалось: десятый гейм завершился ее далеким аутом. И все-таки на финише одиннадцатого гейма Андреева переиграла свою соперницу тактически, сделав третий брейк, а Свитолина на втором чужом сетболе в двенадцатом гейме, попытавшись остро атаковать ударом слева, пробила в аут.
Дальнейшие события продемонстрировали, что, как и в полуфинале против Пегулы, именно первая партия стала для Андреевой ключевой.
Во втором гейме второй партии отчаянно сопротивлявшаяся Свитолина с седьмого брейк-пойнта отыграла потерянную подачу. Украинке нередко удавались и затяжные розыгрыши, и резкие выстрелы по углам, которыми она порой прошивала андреевскую оборону. Вообще с возрастом Свитолина явно добавила в агрессивности, которой ей зачастую не хватало в первой, более успешной половине ее карьеры. Однако на россиянку все попытки соперницы переломить ход борьбы не производили никакого впечатления. Все чужие козыри Андреева била своими — более качественной первой подачей, тактическим разнообразием, разумным сочетанием надежности и риска, отменной физической готовностью и великолепным настроем.
«Сегодня у меня второй раз в жизни была мысль: я умру на корте, но она не выиграет,— скажет потом чемпионка.— Я думала, что если она сегодня победит, то только через мой труп. Пусть у меня будут мозоли, судороги и все, что только может быть, но я не проиграю».
Развязка наступила в пятом гейме, в котором у Свитолиной, возможно, на фоне усталости, произошел временный внутренний надлом. Она отдала подачу, ведя 40:0. Правда, в седьмом гейме Андреева не использовала четыре брейк-пойнта, но для победы это не потребовалось. Уступая 3:5, Свитолина собственными ошибками довела дело до 0:40, затем отыграла первый матчбол, но на втором в выгодной ситуации поспешила и крайне неудачно ударила с лету.
В итоге — 7:5, 6:3 за 1 час 48 минут при явном преимуществе Андреевой практически по всем ключевым показателям.
У нее гораздо чаще проходила первая подача, которая в техническом плане совершенствовалась весь год, а еще Андреева выиграла активными ударами на 9 очков больше и допустила на такое же число меньше невынужденных ошибок.
Обыграв опаснейшую украинку, которая, кстати, в этом году одержала одиннадцать побед над представительницами первой десятки — больше всех в WTA Tour, Андреева не смогла улучшить рекорд Иги Швентек по количеству геймов, проигранных на пути к победе на итоговом турнире. У польки в 2023 году их набралось всего 19, а у Андреевой сейчас — 26. Тем не менее россиянка, как и Швентек, а также Серена Уильямс в 2012 году, провела элитное состязание без потери сета.
Кроме того, она стала всего третьим тинейджером, выигравшим итоговый турнир с первой же попытки после американки Крис Эверт, победившей в Бока-Рэтон в 1972 году, и Марии Шараповой — единственной предыдущей российской чемпионки WTA Finals, первенствовавшей в Лос-Анджелесе в 2004-м. А еще Андреева оказалась самой юной второй ракеткой мира по итогам сезона за последние два десятилетия. Между прочим, в 2006 году столь высоко в классификации WTA тоже забиралась россиянка — Шарапова. И ей тогда тоже было 19.