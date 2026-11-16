Андреевский флаг вновь реет над Калифорнией

Это выглядело очень трогательно и по-хорошему смешно. Светившаяся от счастья новоиспеченная чемпионка, которая, получив вдобавок к $3,37 млн призовых ключи от роскошного призового фиолетового Mercedes AMG SL 55, пока еще не имеет водительских прав, но зато в этом году с каждой новой церемонией награждения совершенствовала свое ораторское мастерство и, кажется, овладела им в совершенстве, благодарила не только свою команду, соперницу, спонсоров, болельщиков — в общем, весь белый свет, но и саму себя, что уже стало ее фирменной фишкой. И ведь было за что благодарить! Сегодня даже как-то неудобно вспоминать, что осенью прошлого года, потеряв уверенность в себе и упустив место в первой восьмерке мирового рейтинга, Мирра Андреева дала серьезный повод усомниться в своем характере.