Жителей Рыльска призвали не выходить из дома из-за мин на улицах

После налета беспилотников, сбросивших мины на центр Рыльска, местные власти призвали жителей не выходить сегодня на улицы без крайней необходимости. Службы пока не установили масштабы и границы заминированной территории, сообщил глава Рыльского района Курской области Владимир Ковальчук. Известно, что часть взрывных устройств разбросана на улице Карла Либкнехта — прямо напротив здания районной администрации.