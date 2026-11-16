Жителей Рыльска призвали не выходить из дома из-за мин на улицах
После налета беспилотников, сбросивших мины на центр Рыльска, местные власти призвали жителей не выходить сегодня на улицы без крайней необходимости. Службы пока не установили масштабы и границы заминированной территории, сообщил глава Рыльского района Курской области Владимир Ковальчук. Известно, что часть взрывных устройств разбросана на улице Карла Либкнехта — прямо напротив здания районной администрации.
Господин Ковальчук предупредил, что БПЛА могут продолжать атаковать город и сбрасывать мины на протяжении всей ночи. С наступлением светлого времени суток минная опасность будет сохраняться, сообщил глава района в «Максе».
О минировании центра Рыльска украинскими БПЛА ранее сообщил губернатор Региона Александр Хинштейн. Одно из сброшенных устройств взорвалось. Два местных жителя получили тяжелые травмы.