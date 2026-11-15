Кремлевские куранты вновь заработали после техобслуживания
Куранты на Спасской башне Московского Кремля заработали после 10-дневного перерыва, передает ТАСС. Часы останавливали в полночь 6 ноября для проведения планового техобслуживания механизма, сообщали ранее в Федеральной службе охраны.
На время работ бой и мелодии курантов все равно звучали на Красной площади. Каждые четверть часа вместо живого боя колоколов раздавалась их запись.
До этого работу часов приостанавливали в 2020 году для замены части колоколов. С тех пор они настроены так, чтобы по четыре раза в сутки исполнять гимн России и «Славься» Михаила Глинки в полнооктавном звучании.
Механизм часов весом около 25 тонн работает на Спасской башне с 1767 года. Они считаются старейшими действующими механическими курантами в Европе. Часы занимают три этажа башни: седьмой, восьмой и девятый.