В школьных учебниках из стихотворения Пушкина вырезали строфу про няню и кружку

«Зимний вечер» — это хрестоматийное стихотворение Александра Пушкина. Поэт написал его в 1825 году во время ссылки в Михайловское. Вырезанное четверостишие заканчивается строками: «Выпьем с горя; где же кружка? / Сердцу будет веселей».