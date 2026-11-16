В школьных учебниках из стихотворения Пушкина вырезали строфу про няню и кружку
Стихотворение Александра Пушкина «Зимний вечер» вошло в учебник «Литературное чтение» для 3-го класса в сокращенном виде. Из него исключили четверостишие, которое начинается со строк «Выпьем, добрая подружка / Бедной юности моей». Об этом сообщила «Фонтанка».
Учебник входит в серию «Литературное чтение. 1–4 классы» и включен в рабочую программу для начального общего образования. Его опубликовало издательство «Просвещение». В учебнике указано, что стихотворение представлено в сокращенном виде.
Как убедился «Ъ», в более ранних тиражах учебника произведение публиковалось без купюр — например, во втором издании 2013 года оно было представлено целиком.
«Зимний вечер» — это хрестоматийное стихотворение Александра Пушкина. Поэт написал его в 1825 году во время ссылки в Михайловское. Вырезанное четверостишие заканчивается строками: «Выпьем с горя; где же кружка? / Сердцу будет веселей».