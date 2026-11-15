На подлете к Москве сбили 47 БПЛА
С начала суток силы ПВО сбили 47 беспилотников, которые летели на Москву. Об этом сообщил глава столицы Сергей Собянин.
По информации мэра, на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. В каких районах сбивают БПЛА, он не уточнил. Про последствия этих ударов глава Москвы также не сообщал.
Сейчас в Москве ограничена работа аэропортов Внуково и Шереметьево. Самолетам разрешают вылетать и заходить на посадку «по согласованию с соответствующими органами», сообщали в Росавиации. Во Внуково ограничения сохраняются уже более пяти часов, в Шереметьево они действуют около часа.