Строительство второй очереди жилья в городе-спутнике «Южный» могут начать в 2026 году

Разрешение на строительство (РНС) второй очереди первого этапа города-спутника «Южный» девелопер проекта может получить через год, рассказал на презентации старта мегапроекта гендиректор ООО «Город-Спутник "Южный"» Сергей Хромов. Во второй очереди будет построено 70 тыс. кв. м жилья.

Всего в первом этапе запланировано 240 тыс. кв. м жилья. В первой очереди, презентация которой состоялась 15 апреля в открывшемся офисе продаж девелопера в Московском районе, 41,1 тыс. кв. м было отведено под жилье, 5,2 тыс. кв. м – под коммерческие помещения и еще 390 кв. м – под кабинет врача общей практики. «Через год мы планируем получить следующее РНС на 70 тыс. кв. м (вторая очередь), и так планомерно через четыре года мы достигнем этого объема в 240 тыс. кв. м»,— пояснил господин Хромов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что старт строительства первой очереди города-спутника «Южный» ожидался во втором квартале 2024 года. Сдвиг по срокам председатель Совета директоров ООО «Город-Спутник "Южный"» Захар Смушкин объяснил длительностью получения необходимых согласований, а также изначальным планом инвесторов увязать начало строительства жилья с ходом выполнения работ в ИТМО Хайпарк. На текущий момент в проект «Южного» вложено $100 млн, уточнил господин Смушкин.

Проект города-спутника «Южный» был заявлен еще в 2011 году. Это новый район Санкт-Петербурга, создаваемый на территории в 2 тыс. га. Общий объем застройки составит около 10 млн кв. м., из которых 3,8 млн отводится под жилье, 928 тыс. кв. м — под деловую застройку, 1,2 млн кв. м — на социальные объекты, 900 тыс. кв. м — под общественно-деловую застройку, 470 тыс. кв. м — на промышленные объекты.

Подробнее об этом читайте в нашем материале «Город-спутник Южный заявил потенциал»

Александра Тен