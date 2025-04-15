Вход в Эрмитаж закрыли для посетителей из-за анонимного сообщения об угрозе

Днем 15 апреля был приостановлен вход посетителей в главный музейный комплекс Государственного Эрмитажа. В пресс-службе музея сообщили о поступившем анонимном сообщении с угрозой режиму безопасноти.

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По данным «Ъ-СПб», в настоящий момент вход в Эрмитаж закрыт, всех посетителей вывели. В здании музея проводится проверка залов и служебных помещений.

Содействие сотрудникам Эрмитажа в проведении проверочных мероприятий оказывает личный состав батальона вневедомственной охраны Росгвардии, сообщили в ведомстве.

В пресс-службе Эрмитажа также добавили, что посетители с билетами на сегодняшний день смогут посетить Главный музейный комплекс во вторник позже или в любой другой день.

В конце марта «Ъ-СПб» писал, что во время осмотра Государственного Эрмитажа 59-летний посетитель сел на тронное кресло магистра мальтийского ордена ради снимка. Нарушителя забрали в отдел полиции.

Андрей Цедрик