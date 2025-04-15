В Смольном создадут спецкомиссию по охране редких видов растений и животных

Власти Санкт-Петербурга намерены создать специальную комиссию по охране редких видов животных и растений. Проект соответствующего постановления разработал комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Смольного. Сейчас документ находится на антикоррупционной экспертизе.

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Предполагается, что новая комиссия будет действовать в качестве постоянного коллегиального органа при городском правительстве и станет заниматься вопросами, связанными с ведением Красной книги Петербурга, включая добавление и исключение видов животных, растений и других организмов.

Возглавит комиссию по охране редких видом председатель комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик. Заседания нового органа будут проводиться по мере необходимости, а решения комиссии могут служить основанием для подготовки правовых актов и поручений губернатора Санкт-Петербурга, уточняется в пояснительной записке.

Ранее «Ъ-СПб» писал о намерении Законодательного собрания Петербурга разработать специальный законопроект для борьбы с борщевиком.

Андрей Цедрик