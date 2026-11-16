Минфин не поддержал налог на сверхдоходы для банков и игорного бизнеса

Министерство финансов России не поддержало предложение распространить закон о налоге на сверхприбыль на банки, микрофинансовые организации и организаторов азартных игр. Об этом сообщил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.