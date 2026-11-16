Минфин не поддержал налог на сверхдоходы для банков и игорного бизнеса
Министерство финансов России не поддержало предложение распространить закон о налоге на сверхприбыль на банки, микрофинансовые организации и организаторов азартных игр. Об этом сообщил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Замминистра сказал, что такие поправки не соответствуют предмету законопроекта, который изначально разрабатывался для изъятия конъюнктурных доходов от изменения цен на мировых рынках на добытые полезные ископаемые. «Те виды деятельности, которые сейчас перечисляются, соответственно, они не занимаются добычей полезных ископаемых. Поэтому это не является предметом данного законопроекта. Соответственно, мы сейчас не можем поддержать эти поправки»,— сказал господин Сазанов (цитата по ТАСС).
Замглавы Минфина добавил, что налогообложение игорного бизнеса и букмекерской деятельности недавно было скорректировано. С 1 января 2026 года компании стали плательщиками налога на прибыль с изменением порядка уплаты сборов.
Законопроект о налоге на сверхдоходы для недропользователей твердых полезных ископаемых был принят Госдумой в первом чтении 29 октября. Документ предполагает введение сбора в 2027–2029 годах со ставкой 30% для большинства видов сырья и 20% для золота. При этом ведомство предложило освободить от него добычу неэкспортируемых марганца, хрома, вольфрама и молибдена. Ожидаемые поступления в бюджет оцениваются в 683 млрд руб. за три года.