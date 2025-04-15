В Петербурге утвердили правила приема детей мигрантов в школы

Комитет по образованию Петербурга утвердил правила приема в школу детей, «являющихся иностранными гражданами и лицами без гражданства». Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

Распоряжение предполагает проведение теста на знание русского языка для детей иностранных граждан. Для зачисления в первый класс необходимо будет сдать тест в устной форме, для поступления в другие классы — как в устной, так и в письменной. Таким образом, отмечается в документе, уровень знания русского языка будет оценен как «достаточный» или «недостаточный» для освоения учебной программы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург занял третье место в РФ по числу проживающих в городе детей мигрантов.

Дарья Астанина