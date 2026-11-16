Во второй тур выборов главы Гагаузии прошли пророссийские кандидаты
По итогам обработки всех бюллетеней на внеочередных выборах главы Гагаузии (башкана) определились участники второго тура. Ими стали бывший генеральный прокурор Молдавии и экс-кандидат в президенты Александр Стояногло, набравший 38,4% голосов, и представитель Социалистической партии Федор Гагауз с 24,2%, следует из данных ЦИК республики. Оба политика во время предвыборной кампании выступали за сохранение и укрепление дружественных связей с Россией, отмечает ТАСС.
Голосование за башкана проходило одновременно с выборами депутатов Народного собрания автономии. Социалистическая партия, обладавшая самым крупным списком кандидатов, не смогла получить большинство в парламенте: из 23 претендентов в 35 одномандатных округах победу с первой попытки одержали лишь трое, еще десять вышли во второй тур, а остальные выбыли.
Внеочередное голосование было назначено после судебного приговора экс-главе Гагаузии Евгении Гуцул, которая ранее получила семь лет тюрьмы по делу о финансировании партии «Шор». Сама политик вину отрицает и считает свое преследование политическим.