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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
МирБорьба за власть

Во второй тур выборов главы Гагаузии прошли пророссийские кандидаты

По итогам обработки всех бюллетеней на внеочередных выборах главы Гагаузии (башкана) определились участники второго тура. Ими стали бывший генеральный прокурор Молдавии и экс-кандидат в президенты Александр Стояногло, набравший 38,4% голосов, и представитель Социалистической партии Федор Гагауз с 24,2%, следует из данных ЦИК республики. Оба политика во время предвыборной кампании выступали за сохранение и укрепление дружественных связей с Россией, отмечает ТАСС.
Голосование за башкана проходило одновременно с выборами депутатов Народного собрания автономии. Социалистическая партия, обладавшая самым крупным списком кандидатов, не смогла получить большинство в парламенте: из 23 претендентов в 35 одномандатных округах победу с первой попытки одержали лишь трое, еще десять вышли во второй тур, а остальные выбыли.
Внеочередное голосование было назначено после судебного приговора экс-главе Гагаузии Евгении Гуцул, которая ранее получила семь лет тюрьмы по делу о финансировании партии «Шор». Сама политик вину отрицает и считает свое преследование политическим.
Подробнее — в материале «Ъ» «Под тенью Евгении Гуцул».