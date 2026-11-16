Во второй тур выборов главы Гагаузии прошли пророссийские кандидаты

Голосование за башкана проходило одновременно с выборами депутатов Народного собрания автономии. Социалистическая партия, обладавшая самым крупным списком кандидатов, не смогла получить большинство в парламенте: из 23 претендентов в 35 одномандатных округах победу с первой попытки одержали лишь трое, еще десять вышли во второй тур, а остальные выбыли.