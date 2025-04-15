Объем предложения на рынке жилья бизнес-класса в Петербурге сократился на 23%

По итогам первого квартала текущего года объем предложения на первичном рынке жилья бизнес-класса в Петербурге составил 163 тыс. кв. м. В январе-марте показатель увеличился на 2%, тем не менее в годовом выражении зафиксировано снижение на 23%. Такими данными по итогам собственного исследования 15 апреля с «Ъ-СПб» поделились аналитики консалтинговой компании NF Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как отмечают эксперты рынка, в I квартале года на рынок жилья бизнес-класса вышло три новых ЖК: ID Petrogradskaya (Euroinvest Development), «Дом на Курской» (ГК «КВС») и «Знатный» (ГК «Вертикаль»). Общая площадь квартир в объектах, выведенных в продажу, составила 92 тыс. кв. метров.

Средневзвешенная цена предложения на первичном рынке в этом сегменте по итогам марта достигла 481 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 9% за квартал и на 22% за год.

Что касается покупательской активности на первичном рынке жилья бизнес-класса, то она с начала 2025 года в городе оценивается как умеренная: всего с января по март было заключено 530 сделок общей площадью 35,7 тыс. кв. м, что на 9% по количеству и на 16% по площади ниже объема спроса аналогичного периода 2024 года.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что средняя цена предложения на вторичном рынке элитного жилья в Санкт-Петербурге в первом квартале этого года увеличилась на 10% и достигла 793 тыс. рублей за кв. метр.

Андрей Цедрик