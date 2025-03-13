Главные новости за 13 марта. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» приостановил работу над проектом электрического кроссовера e-Neva. Разработка не получила финансирования, пишет «Ъ» со ссылкой на источники информации, знакомые с ситуацией. Предприятие планировало задействовать бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге и запустить выпуск кроссоверов в 2026 году. Концерн был намерен реализовать проект с целью увеличения доли гражданской продукции в соответствии с поручениями властей РФ. Однако на фоне проведения спецоперации «Алмаз-Антей» загружен другими задачами.

Санкт-Петербургский городской суд 13 марта рассмотрел апелляционное представление прокуратуры Ленобласти на приговор Московского районного суда по делу совладельца и гендиректора «Петростроя» Дмитрия Ипатова, которого обвиняют в обмане дольщиков при строительстве ЖК «Лампо» в Мурино. Ему заменили условный срок на реальный. Бизнесмена взяли под стражу в зале суда и направили в исправительную колонию общего режима.

Экспертно-судейская комиссия при Российском футбольном союзе посчитала, что удаление хавбека «Зенита» Вендела в матче 20-го тура РПЛ против «Факела» было справедливым. Контрольно-дисциплинарный комитет решил наказать футболиста дисквалификацией на матч со «Спартаком» и еще одну игру условно.

На бывшем заводе General Motors на Автозаводской улице, 2А, в Шушарах планируют собирать автомобили китайского бренда Chery. «Автомобильный завод АГР», на данный момент выпускающий также машины под брендом Solaris на бывшей площадке Hyundai, активно набирает сотрудников. В одной из вакансий в качестве места работы указан второй завод компании, расположенный в Шушарах, — именно там выпускались автомобили GM.

Историческое здание бывшего общежития фабрики «Большевичка» в центре Петербурга продали на торгах за 105,5 млн рублей. Единственным участником и, соответственно, победителем аукциона стала ГК «Реновация» Яна Бобрышева. Четырехэтажное здание на улице Печатника Григорьева, 16/3, литер. К было построено в 1861-1863 годах. Ранее оно находилось в распоряжении Санкт-Петербургского государственного университета.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин вызвал в расположение национальной команды на игры против Гренады и Замбии экс-нападающего «Зенита», а ныне форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу. 36-летний ветеран не выступал за сборную России с 21 июня 2021 года. Спустя два дня национальную команду принял господин Карпин, с которым у Дзюбы давний конфликт. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что нападающий на прошлой неделе стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив свой 234-й мяч в РПЛ. Если он забьет за сборную России, то станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Научно-исследовательский институт (НИИ) «Газпром промгаз» по договору аренды занял офисное помещение площадью 1,4 тыс. кв. метров в БЦ «Конногвардейский». Компания искала удобную локацию с функциональной планировкой, сообщили в организации Bright Rich | CORFAC International. НИИ нуждался в дополнительном офисе на фоне второго этапа переезда компании в Петербург.

Медианная стоимость аренды квартир-студий в феврале 2025 года в Петербурге снизилась на 4,8% и составила 33 тыс. рублей за месяц. В свою очередь, однокомнатные квартиры предлагались по цене 40 тыс. руб. — за месяц их стоимость упала незначительно — на 0,2%. Медианная ставка «двушек» в городе на Неве составляет 59 тыс. руб. (-1,3%), трехкомнатных квартир — 86 000 рублей (-5%). Такие данные «Ъ-СПб» предоставили аналитики сервиса «Яндекс Аренда».

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 14 человек, связанных с организацией преступного сообщества. Речь идет о банде консуматорш, которую в июле 2023 года создал 27-летний петербуржец. Девушки находили мужчин на сайтах знакомств и приглашали их на свидания. Встречи проходили в помещениях, работающих под вывесками ресторанов «Веджетерия» и «Дегустерия». Консуматорши предлагали своим спутникам алкоголь и еду, стоимость которых была намного выше реальной. Иногда счета доходили до 400 тыс. рублей.

Новую экотропу в природном заказнике регионального значения «Новоорловский» откроют в сентябре 2025 года, ее протяженность составит 2,7 км. Для комфортного пребывания посетителей на территории создадут всю необходимую инфраструктуру — деревянные настилы, скамейки и указатели, образовательные интерактивные зоны и информационные стенды, знакомящие с уникальной флорой и фауной природного комплекса.

Бывшего вице-премьера правительства Республики Карелия Дмитрия Родионова назначили заместителем губернатора Вологодской области. Об этом в ходе оперативного совещания заявил глава 35-региона Георгий Филимонов. Вместе с тем господин Родионов будет выполнять задачи министра промышленности, торговли и экономического развития Вологодской области. В правительстве региона напомнили, что новый замгубернатора уже работал на Вологодчине в период с 2015 по 2017 годы.