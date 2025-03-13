Арендная стоимость квартир-студий в Петербурге в феврале снизилась на 4,8%

Медианная стоимость аренды квартир-студий в феврале 2025 года в Петербурге снизилась на 4,8% и составила 33 тыс. рублей за месяц. В свою очередь, однокомнатные квартиры предлагались по цене 40 тыс. руб. — за месяц их стоимость упала незначительно — на 0,2%. Медианная ставка «двушек» в городе на Неве составляет 59 тыс. руб. (-1,3%), трехкомнатных квартир — 86 000 рублей (-5%). Такие данные «Ъ-СПб» предоставили аналитики сервиса «Яндекс Аренда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом экспозиция почти всех форматов съемного жилья в Петербурге за последний месяц зимы выросла. Число сдаваемых студий увеличилось на 6,5%, однокомнатных квартир — на 6,4%, трехкомнатных — на 5,4%. Единственный тип сдаваемых квартир, продемонстрировавший сокращение экспозиции — это двухкомнатные лоты. Число доступных для долгосрочной аренды «двушек» за месяц снизилось на 1,4%.

Самым популярным для долгосрочной аренды форматом в Петербурге остаются однокомнатные квартиры. Доля просмотров объявлений о сдаче «однушек» сейчас составляет 39,8% от просмотров всех публикаций. Следом идут студии (24,4%) и двухкомнатные квартиры (20,7%). На долю трехкомнатных квартир на рынке долгосрочной аренды приходится 6,1% всех просмотров.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в феврале в Петербурге фиксировалось увеличение предложений квартир для долгосрочной аренды на 5,2%.

Андрей Цедрик