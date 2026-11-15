На американских выборах победили акции
Мировые инвесторы вложили в фонды акций США почти $64 млрд за неделю
Чистый приток средств международных инвесторов в фонды американских акций за минувшую неделю вырос вдвое, до $63,6 млрд, обновив максимум за пять месяцев. Клиенты инвестфондов скупают акции компаний США, сильно подешевевшие в преддверии победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс. На российский рынок акций мировая конъюнктура влияет через цены на сырье.
Международные инвесторы продолжают активно наращивать вложения в рисковые фонды акций. По оценке “Ъ”, основанной на данных отчета Bank of America (BofA), который учитывает сведения Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), клиенты таких фондов вложили за неделю, закончившуюся 11 ноября, немногим более $98 млрд, улучшив результат предшествующей недели, который был вторым за все время наблюдений, почти на $9 млрд. Больший объем средств инвестировался в акции лишь во вторую декаду июня на фоне IPO SpaceX ($120 млрд). Минувшая неделя стала пятой подряд, когда мировые инвесторы увеличивали вложения в фонды акций более чем на $50 млрд. За это время объем чистых инвестиций составил $364 млрд — это лучший результат за все время наблюдений. Всего с начала года такие покупки составили почти $1,3 трлн — это вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Однако если в предыдущие недели главными бенефициарами привлечений выступали фонды Китая (см. “Ъ” от 9 ноября), то теперь им на смену пришли фонды США. По данным EPFR, нетто-приток средств в страновые фонды КНР и США составил в чистом виде $1,1 млрд и $63,6 млрд соответственно против $34,5 млрд и $31,7 млрд на предшествующей неделе. К тому же объем инвестиций в акции американских компаний стал максимальным с июньского ажиотажа вокруг размещения акций компании Илона Маска.
Резкий рост инвестиций в фонды американских акций произошел сразу после сильнейшей распродажи технологических компаний, произошедшей 5 ноября. За этот день индекс S&P 500 упал более чем на 4,4%, Nasdaq — на 5,5%, а акции технологических компаний просели на 5–17%. Данная реакция рынка была слишком эмоциональной и предполагала резкое ухудшение перспективы AI-инфраструктуры после победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс.
«Перенос строительства дата-центров и остановка инвестцикла все-таки по-разному влияют на бизнес. Morgan Stanley, например, допускает перенос примерно 20% американских проектов с 2028 на 2029 год, сохраняя при этом прогноз по капексу гиперскейлеров»,— отмечает независимый портфельный управляющий по глобальным рынкам Алена Николаева. Поэтому в произошедшей распродаже многие инвесторы увидели уникальную возможность купить по-прежнему привлекательные бумаги ИТ-компаний по более низким ценам. Тем более что с завершением промежуточных выборов в Конгресс снизились политическая неопределенность и спрос на защитные стратегии.
Победа демократов снижала и опасения новой эскалации напряженности вокруг Ирана, что, в свою очередь, должно было снизить нефтяные котировки, улучшить инфляционные прогнозы и отсрочить ожидания активного повышения ставки ФРС, в целом негативного для акций. «В таких условиях оставаться вне рынка в ожидании предновогоднего ралли тоже не всем комфортно. Поэтому массивный приток вполне укладывается в логику выкупа падения»,— отмечает Алена Николаева. К концу минувшей недели S&P 500 и Nasdaq отыграли большую часть снижения, завершив ее ростом на 2,3–2,5%.
Глобальные тенденции оказывают ограниченное влияние и на российский рынок — через цены на сырье. В среду индекс Московской биржи приблизился к уровню 2400 пунктов, потеряв с начала недели почти 3%. Это стало реакцией инвесторов на падение стоимости Brent ниже уровня $90 за баррель (см. “Ъ” от 11 ноября). Последовавший после этого рост нефтяных котировок до $96 за баррель поддержал рост российского индекса до 2511,1 пункта, что на 1% выше значения конца предшествующей недели. Дополнительным фактором роста стали трехсторонние переговоры России, США и Украины, прошедшие на минувшей неделе в Абу-Даби. «На переговорах пока нет прорыва, но сам переговорный процесс продолжается. Это порождает надежды инвесторов на возможный компромисс, что приводит к спекулятивным покупкам акций»,— отмечает стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
Газета «Коммерсантъ» №211/Пот 16.11.2026, стр. 8