На американских выборах победили акции

Международные инвесторы продолжают активно наращивать вложения в рисковые фонды акций. По оценке “Ъ”, основанной на данных отчета Bank of America (BofA), который учитывает сведения Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), клиенты таких фондов вложили за неделю, закончившуюся 11 ноября, немногим более $98 млрд, улучшив результат предшествующей недели, который был вторым за все время наблюдений, почти на $9 млрд. Больший объем средств инвестировался в акции лишь во вторую декаду июня на фоне IPO SpaceX ($120 млрд). Минувшая неделя стала пятой подряд, когда мировые инвесторы увеличивали вложения в фонды акций более чем на $50 млрд. За это время объем чистых инвестиций составил $364 млрд — это лучший результат за все время наблюдений. Всего с начала года такие покупки составили почти $1,3 трлн — это вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 года.