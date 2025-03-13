Здание бывшего общежития фабрики «Большевичка» продали за 105,5 млн рублей

Историческое здание бывшего общежития фабрики «Большевичка» в центре Петербурга продали на торгах за 105,5 млн рублей. Единственным участником и, соответственно, победителем аукциона стала ГК «Реновация» Яна Бобрышева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот «Яндекс. Карты» Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

Четырехэтажное здание на улице Печатника Григорьева, 16/3, литер. К было построено в 1861-1863 годах. Ранее оно находилось в распоряжении Санкт-Петербургского государственного университета. В советские годы там располагалось общежитие фабрики «Большевичка».

В настоящий момент объект признан аварийным. Новый собственник пообещал сохранить его исторический облик и восстановить.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что по итогам торгов 50% от суммы сделки получит СПбГУ, еще 25% будет перечислено в ППК «Фонд развития территорий».

Андрей Цедрик