КДК наказал хавбека «Зенита» Вендела двухматчевой дисквалификацией

Экспертно-судейская комиссия при Российском футбольном союзе посчитала, что удаление хавбека «Зенита» Вендела в матче 20-го тура РПЛ против «Факела» было справедливым. Контрольно-дисциплинарный комитет решил наказать футболиста дисквалификацией на матч со «Спартаком» и еще одну игру условно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Отметим, что после красной карточки Вендела разгорелся скандал. Бразильский полузащитник заявил, что не смог сдержаться и показал неприличный жест болельщикам воронежской команды, которые выкиривали расистские кричалки в его адрес.

На защиту господина Вендела встал наставник сине-бело-голубых Сергей Семак, который подчеркнул, что один из игроков «Факела», помимо фанатов, провоцировал футболистов петербургской команды на расовой почве.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что встреча «Факел» – «Зенит» завершилась победой клуба с берегов Невы со счетом 0:2. Отличились Лусиано Гонду и Матео Кассьерра. Что касается гостевой встречи со «Спартаком», то она состоится уже 16 марта.

Андрей Маркелов