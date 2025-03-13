Один гол до рекорда: Карпин вызвал экс-форварда «Зенита» Дзюбу в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин вызвал в расположение национальной команды на игры против Гренады и Замбии экс-нападающего «Зенита», а ныне форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу. Список всех футболистов можно найти на странице сборной РФ в соцсети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

36-летний ветеран не выступал за сборную России с 21 июня 2021 года. Спустя два дня национальную команду принял господин Карпин, с которым у Дзюбы давний конфликт. Сначала форвард публично отказался выступать за сборную, однако передумал после разговора с главным тренером в одном из отелей Петербурга.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что Дзюба на прошлой неделе стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив свой 234-й мяч в РПЛ. Если он забьет за сборную России, то станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды. На текущий момент нападающий делит это звание с другим экс-футболистом «Зенита» Александром Кержаковым. На их счету по 30 голов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что экспертно-судейская комиссия при Российском футбольном союзе посчитала, что удаление хавбека «Зенита» Вендела в матче 20-го тура РПЛ против «Факела» было справедливым. Контрольно-дисциплинарный комитет решил наказать футболиста дисквалификацией на матч со «Спартаком» и еще одну игру условно.

Андрей Маркелов