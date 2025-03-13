«Алмаз-Антей» заморозил проект электрического кроссовера е-Neva

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» приостановил работу над проектом электрического кроссовера e-Neva. Разработка не получила финансирования, пишет «Ъ» со ссылкой на источники информации, знакомые с ситуацией.

Предприятие планировало задействовать бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге и запустить выпуск кроссоверов в 2026 году. Концерн был намерен реализовать проект с целью увеличения доли гражданской продукции в соответствии с поручениями властей РФ.

Однако на фоне проведения спецоперации «Алмаз-Антей» загружен другими задачами, отмечают собеседники «Ъ». В связи с этим электрический кроссовер — не приоритет для предприятия. Там в свою очередь от комментариев отказались.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Центр разработок С7» (входит в группу S7) заморозил проект возведения предприятия в Санкт-Петербурге, где панировалось выпускать детали для газотурбинных двигателей.

Татьяна Титаева