Новую экотропу в заказнике «Новоорловский» откроют в 2025 году

Новую экотропу в природном заказнике регионального значения «Новоорловский» откроют в сентябре 2025 года, ее протяженность составит 2,7 км, сообщает пресс-служба Смольного 13 марта.

Для комфортного пребывания посетителей на территории создадут всю необходимую инфраструктуру — деревянные настилы, скамейки и указатели, образовательные интерактивные зоны и информационные стенды, знакомящие с уникальной флорой и фауной природного комплекса.

На текущий момент в городе можно пройтись по шести экологическим маршрутам, их общая протяженность более 10 км. До 2030 года в планах Смольного создание более десяти экомаршрутов и трех особо охраняемых природных территорий. Часть их них создадут вместе с властями Ленобласти.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что по итогам 2024 года власти 47-го региона выручили около 3 млн рублей за посещение пяти особых охраняемых природных территорий.

Андрей Маркелов