Гендиректору «Петростроя» Дмитрию Ипатову изменили срок с условного на реальный

Санкт-Петербургский городской суд 13 марта рассмотрел апелляционное представление прокуратуры Ленобласти на приговор Московского районного суда по делу совладельца и гендиректора «Петростроя» Дмитрия Ипатова. Ему заменили условный срок на реальный. Бизнесмена взяли под стражу в зале суда и направили в исправительную колонию общего режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ген. директор компании «Петрострой» Дмитрий Ипатов

Фото: Дмитрий Ипатов / Вконтакте Ген. директор компании «Петрострой» Дмитрий Ипатов

Фото: Дмитрий Ипатов / Вконтакте

Летом 2024 года Московский районный суд дал условный срок Ипатову, которого обвиняли в 183 эпизодах особо крупного мошенничества. Тогда ему назначили пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

По данным следствия и гособвинения, с 22 июня 2018 по 10 апреля 2019 года Ипатов принимал деньги от участников долевого строительства для возведения ЖК «Лампо» в Мурино.

В обмен на крупные суммы дольщикам выдавали соглашения о бронировании будущих квартир. Преступную схему реализовали под брендом эскроу-счетов. Застройщик не должен был получить деньги, пока не отдаст покупателю ключи.

Однако это правило было нарушено, таким образом Ипатов похитил у желающих приобрести жилье более 359 млн рублей. Он обманул более 7 тыс. семей. Достроить «Лампо» удалось только к лету 2024 года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что последний долгострой был сдан в Ленобласти в конце 2024 года. Им оказался жилой комплекс «Тридевятое царство» от общества с ограниченной ответственностью «Унисто».

Андрей Маркелов