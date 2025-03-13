На бывшем заводе GM в Петербурге наладят выпуск китайских Chery

На бывшем заводе General Motors на Автозаводской улице, 2А, в Шушарах планируют собирать автомобили китайского бренда Chery. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на источники в отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завод по производству автомобилей GM в Шушарах. Архивное фото

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Завод по производству автомобилей GM в Шушарах. Архивное фото

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

По данным издания, «Автомобильный завод АГР», на данный момент выпускающий также машины под брендом Solaris на бывшей площадке Hyundai, активно набирает сотрудников. В одной из вакансий в качестве места работы указан второй завод компании, расположенный в Шушарах, — именно там выпускались автомобили GM.

О перезапуске производственной площадки еще в июле прошлого года заявлял глава Минпромторга Антон Алиханов. Тогда чиновник сказал, что для завода уже найден технологический партнер, а более подробно о планах сообщат после финализации договоренностей. Старт серийного выпуска машин был намечен на 2026 год.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что за 2024 год «Автозавод АГР» в Петербурге выпустил более 26 тыс. автомобилей Solaris.

Артемий Чулков