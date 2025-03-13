Бывший вице-премьер Республики Карелия стал заместителем главы Вологодской области

Бывшего вице-премьера правительства Республики Карелия Дмитрия Родионова назначили заместителем губернатора Вологодской области. Об этом в ходе оперативного совещания заявил глава 35-региона Георгий Филимонов, передает пресс-служба областной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Замгубернатора Вологодской области по экономическому развитию Дмитрий Родионов Фото: Правительство Вологодской области Руководитель администрации губернатора Вологодской области Вячеслав Фомин Фото: Правительство Вологодской области Новый замгубернатора Вологодской области Николай Куприянов Фото: Правительство Вологодской области Замгубернатора Вологодской области Михаил Сылка Фото: Правительство Вологодской области Следующая фотография 1 / 4 Замгубернатора Вологодской области по экономическому развитию Дмитрий Родионов Фото: Правительство Вологодской области Руководитель администрации губернатора Вологодской области Вячеслав Фомин Фото: Правительство Вологодской области Новый замгубернатора Вологодской области Николай Куприянов Фото: Правительство Вологодской области Замгубернатора Вологодской области Михаил Сылка Фото: Правительство Вологодской области

Вместе с тем господин Родионов будет выполнять задачи министра промышленности, торговли и экономического развития Вологодской области. В правительстве региона напомнили, что новый замгубернатора уже работал на Вологодчине в период с 2015 по 2017 годы в должности главы местного управления службы судебных приставов.

Также глава 35-го региона объявил и о других назначениях, касающихся состава правительства. Руководителем администрации губернатора был назначен Вячеслав Фомин. Заместитель главы области Михаил Сылка вновь будет курировать вопросы лесной отрасли, экологии, природопользования и охотничьего хозяйства. При этом взаимодействие с РПЦ остается «на особом счету и в личном ведении Михаила Ивановича», добавил господин Филимонов.

Кроме того, новым заместителем губернатора Вологодской области стал Николай Куприянов, который ранее был министром имущественных отношений и градостроительной деятельности региона. Ему также поручили курировать блок агропромышленного комплекса.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что заместителем главы Республики Карелия по внутренней политике назначен Роман Голубев.

Дарья Астанина