Бывший вице-премьер Республики Карелия стал заместителем главы Вологодской области
Бывшего вице-премьера правительства Республики Карелия Дмитрия Родионова назначили заместителем губернатора Вологодской области. Об этом в ходе оперативного совещания заявил глава 35-региона Георгий Филимонов, передает пресс-служба областной администрации.
Вместе с тем господин Родионов будет выполнять задачи министра промышленности, торговли и экономического развития Вологодской области. В правительстве региона напомнили, что новый замгубернатора уже работал на Вологодчине в период с 2015 по 2017 годы в должности главы местного управления службы судебных приставов.
Также глава 35-го региона объявил и о других назначениях, касающихся состава правительства. Руководителем администрации губернатора был назначен Вячеслав Фомин. Заместитель главы области Михаил Сылка вновь будет курировать вопросы лесной отрасли, экологии, природопользования и охотничьего хозяйства. При этом взаимодействие с РПЦ остается «на особом счету и в личном ведении Михаила Ивановича», добавил господин Филимонов.
Кроме того, новым заместителем губернатора Вологодской области стал Николай Куприянов, который ранее был министром имущественных отношений и градостроительной деятельности региона. Ему также поручили курировать блок агропромышленного комплекса.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что заместителем главы Республики Карелия по внутренней политике назначен Роман Голубев.