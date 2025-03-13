«Газпром промгаз» занял 1,4 тыс. кв. метров в БЦ у Исаакиевского собора

Научно-исследовательский институт «Газпром промгаз» по договору аренды занял офисное помещение площадью 1,4 тыс. кв. метров в БЦ «Конногвардейский». Компания искала удобную локацию с функциональной планировкой, сообщили в агентстве Bright Rich.

Институт ПАО «Газпром» разрабатывает региональные системы энергоснабжения, газификации, создает топливно-энергетических балансы, а также ведет деятельность в области ценообразования в строительстве объектов газовой промышленности.

«Газпром промгаз» нуждался в дополнительном офисе на фоне второго этапа переезда компании в Петербург. Прежде агентство помогло компании подыскать офис при старте переезда из столицы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что у станции метро «Приморская» в Петербурге откроется новый коворкинг на 305 мест.

Татьяна Титаева