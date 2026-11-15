Президенту Приднестровья запретят выезжать из Молдавии на пять лет
Президенту Приднестровья Вадиму Красносельскому запретят выезжать из Молдавии на пять лет. Поводом для этих мер стала его поездка в Москву, во время которой президент России Владимир Путин вручил главе непризнанной республики орден Почета. Заявление пресс-секретаря правительства Думитру Чорича передает Realitatea.
Представитель правительства объявил об этом после того, как Вадим Красносельский с супругой вернулся в Кишинев из Москвы в воскресенье вечером. «После контрольных процедур он понесет последствия недавнего инцидента в Москве»,— сказал господин Чорич.
Ранее о планах ввести ограничительные меры против господина Красносельского сообщало Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии. Власти страны считают награждение, состоявшееся в России в День народного единства, провокацией, направленной на срыв европейской интеграции. Правовые основания для такого запрета власти не уточняют. У господина Красносельского нет молдавского гражданства или вида на жительство. «Интерфакс» отмечал, что законодательство Молдавии также не предусматривает запрета на выезд.