По следам банды консуматорш в Петербурге возбудили новое уголовное дело

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 14 человек, связанных с организацией преступного сообщества, сообщает 47news 13 марта. По данным издания, речь идет о банде консуматорш, которую в июле 2023 года создал 27-летний петербуржец. Вместе с ним организацией «свиданий» занимались 25-летняя девушка и 18-летний молодой человек.

Девушки находили мужчин на сайтах знакомств и приглашали их на свидания. Встречи проходили в помещениях, работающих под вывесками ресторанов «Веджетерия» и «Дегустерия». Консуматорши предлагали своим спутникам алкоголь и еду, стоимость которых была намного выше реальной. Иногда счета доходили до 400 тыс. рублей.

О деятельности банды полицейские узнали летом 2024 года. Тогда была пресечена деятельность кафе на Васильевском острове и в центре города, где с помощью симпатичных девушек обманывали посетителей. Было возбуждено четыре дела о мошенничестве. В работу «ресторанов» были вовлечены 60 человек.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге завершили расследование уголовного дела о серии хищений денежных средств у посетителей баров на улице Рубинштейна с помощью консуматорш. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 14 млн рублей. Фигурантами дела стали 23 участника преступного сообщества.

Андрей Маркелов