Военное положение в Южной Корее, наступление исламистов в Сирии и интервью Лаврова Карлсону

Цифры недели

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военные возле здания южнокорейского парламента

Фото: Reuters Военные возле здания южнокорейского парламента

Фото: Reuters

ЦБ РФ снизил официальный курс доллара до 99 руб.

Ущерб от IT-преступлений в РФ по итогам девяти месяцев 2024 года составил 150 млрд руб.

4 декабря Минфин РФ разместил рекордный объем ОФЗ — на сумму свыше 1 трлн руб.

Минобороны РФ сообщило о подготовке 300 тыс. контрактников для участия в СВО.

По итогам января—августа 2024 года прибыль российского рыбохозяйственного комплекса снизилась на 26%.

За месяц в долларовом эквиваленте экспортные цены на подсолнечное масло прибавили 2–6%, год к году — 42%.

Один из ключевых показателей при оценке рекламных кампаний — CPC (цены клика) — снизился год к году вплоть до 43%.

Минпромторг РФ в 1,5 раза сократит выпуск двигателей для SSJ-100 и МС-21.

Российские издательства с нового года повышают цены на печатные книги на 7–10%.

С начала 2024 года в РФ число новых компаний в сфере клининга сократилось на 14% год к году.

Спрос на круизы среди россиян в январе—ноябре 2024 года вырос на 23–30% год к году.

СИБУР может провести IPO примерно на 2% своих акций в ближайшие месяцы на Восточной бирже.

Стоимость биткойна впервые в истории превысила $100 тыс.

Отставки и назначения

Президент РФ Владимир Путин назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. Экс-губернатор Алексей Смирнов сообщил о переходе на новую работу.

Глава управления планирования полицейского спецназа МВД Грузии полковник полиции Ираклий Шаишмелашвили заявил об отставке на фоне непрекращающихся протестов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял прошение премьер-министра Мишеля Барнье об отставке правительства после вынесенного парламентом вотума недоверия.

По букве закона

По итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства главы России и Белоруссии подписали ряд договоров, в том числе о гарантиях безопасности.

Глава Совфеда Валентина Матвиенко призвала Минздрав урегулировать напряженную ситуацию в связи с вводимой обязанностью оказывать всю медпомощь в стране в соответствии с клиническими рекомендациями.

Правительство представило президенту РФ 19 нацпроектов, которые будут действовать в 2025–2030 годах.

ФТС заявила о разрешении ввоза в РФ оборудования с фреоном R-410 «без дополнительных лицензий».

Мособлсуд приговорил организатора даркнет-площадки по продаже наркотиков Hydra Станислава Моисеева к пожизненному лишению свободы со штрафом 4 млн руб.

Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов.

В отношении президента Южной Кореи Юн Сок Ёля начато расследование по подозрению в мятеже из-за введения им военного положения.

Президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам — о нарушениях при хранении оружия и неуплате налогов.

Инициативы недели

Президент РФ Владимир Путин предложил разрешить вывод дивидендов с ИИС-3 на другие счета.

В Госдуме РФ предложили запустить программу льготной ипотеки для участников СВО.

Российских школьников предложили тестировать на склонность к деструктивным действиям.

Дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко станет кандидатом от партии на выборах в Госдуму-2026.

Глава сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров предложил серьезно ограничить развитие сферы услуг в РФ для решения проблемы с дефицитом кадров.

Участники музыкального рынка предлагают запретить монетизацию песен, созданных ИИ.

Цитаты недели

«Где деньги?» (президент РФ Владимир Путин попросил первого вице-премьера Дениса Мантурова отчитаться о ситуации со строительством мусороперерабатывающих заводов).

«Мы хотели бы иметь нормальные отношения со всеми нашими соседями… особенно с такой великой страной, как США» (глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону).

«Экономика долго так существовать не может» (глава Сбербанка Герман Греф предупредил о риске стагфляции в РФ).

«Нам нужны люди, которые могут жить вместе с нами, а не организовывать кишлаки внутри наших городов» (глава СПЧ Валерий Фадеев считает, что к желающим получить гражданство РФ должны предъявлять жесткие требования).

«Люди, которые сидят наверху, следственные органы во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым — сидят не на своих местах» (глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал работу глав СКР и МВД).

«Этот режим мертв» (лидер группировки ХТШ (признана террористической и запрещена в РФ) Абу Мухаммед Аль-Джулани назвал своей целью свержение президента Сирии).

Сделки недели

Пивоваренная компания «Балтика», принадлежавшая датской Carlsberg Group, перешла в собственность «ВГ Инвест».

Госкорпорация «Росатом» выкупила бизнес «Стеклонита».

Ритейлер «Лента» объявил о покупке сети магазинов косметики «Улыбка радуги».

«АльфаСтрахование» выкупило частные клиники «Семейный доктор».