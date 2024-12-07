Военное положение в Южной Корее, наступление исламистов в Сирии и интервью Лаврова Карлсону
Чем запомнилась неделя 2–7 декабря: цифры, цитаты и факты
Цифры недели
Военные возле здания южнокорейского парламента
Фото: Reuters
ЦБ РФ снизил официальный курс доллара до 99 руб.
Ущерб от IT-преступлений в РФ по итогам девяти месяцев 2024 года составил 150 млрд руб.
4 декабря Минфин РФ разместил рекордный объем ОФЗ — на сумму свыше 1 трлн руб.
Минобороны РФ сообщило о подготовке 300 тыс. контрактников для участия в СВО.
По итогам января—августа 2024 года прибыль российского рыбохозяйственного комплекса снизилась на 26%.
За месяц в долларовом эквиваленте экспортные цены на подсолнечное масло прибавили 2–6%, год к году — 42%.
Один из ключевых показателей при оценке рекламных кампаний — CPC (цены клика) — снизился год к году вплоть до 43%.
Минпромторг РФ в 1,5 раза сократит выпуск двигателей для SSJ-100 и МС-21.
Российские издательства с нового года повышают цены на печатные книги на 7–10%.
С начала 2024 года в РФ число новых компаний в сфере клининга сократилось на 14% год к году.
Спрос на круизы среди россиян в январе—ноябре 2024 года вырос на 23–30% год к году.
СИБУР может провести IPO примерно на 2% своих акций в ближайшие месяцы на Восточной бирже.
Стоимость биткойна впервые в истории превысила $100 тыс.
Отставки и назначения
Президент РФ Владимир Путин назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. Экс-губернатор Алексей Смирнов сообщил о переходе на новую работу.
Глава управления планирования полицейского спецназа МВД Грузии полковник полиции Ираклий Шаишмелашвили заявил об отставке на фоне непрекращающихся протестов.
Президент Франции Эмманюэль Макрон принял прошение премьер-министра Мишеля Барнье об отставке правительства после вынесенного парламентом вотума недоверия.
По букве закона
По итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства главы России и Белоруссии подписали ряд договоров, в том числе о гарантиях безопасности.
Глава Совфеда Валентина Матвиенко призвала Минздрав урегулировать напряженную ситуацию в связи с вводимой обязанностью оказывать всю медпомощь в стране в соответствии с клиническими рекомендациями.
Правительство представило президенту РФ 19 нацпроектов, которые будут действовать в 2025–2030 годах.
ФТС заявила о разрешении ввоза в РФ оборудования с фреоном R-410 «без дополнительных лицензий».
Мособлсуд приговорил организатора даркнет-площадки по продаже наркотиков Hydra Станислава Моисеева к пожизненному лишению свободы со штрафом 4 млн руб.
Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов.
В отношении президента Южной Кореи Юн Сок Ёля начато расследование по подозрению в мятеже из-за введения им военного положения.
Президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам — о нарушениях при хранении оружия и неуплате налогов.
Инициативы недели
Президент РФ Владимир Путин предложил разрешить вывод дивидендов с ИИС-3 на другие счета.
В Госдуме РФ предложили запустить программу льготной ипотеки для участников СВО.
Российских школьников предложили тестировать на склонность к деструктивным действиям.
Дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко станет кандидатом от партии на выборах в Госдуму-2026.
Глава сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров предложил серьезно ограничить развитие сферы услуг в РФ для решения проблемы с дефицитом кадров.
Участники музыкального рынка предлагают запретить монетизацию песен, созданных ИИ.
Цитаты недели
«Где деньги?» (президент РФ Владимир Путин попросил первого вице-премьера Дениса Мантурова отчитаться о ситуации со строительством мусороперерабатывающих заводов).
«Мы хотели бы иметь нормальные отношения со всеми нашими соседями… особенно с такой великой страной, как США» (глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону).
«Экономика долго так существовать не может» (глава Сбербанка Герман Греф предупредил о риске стагфляции в РФ).
«Нам нужны люди, которые могут жить вместе с нами, а не организовывать кишлаки внутри наших городов» (глава СПЧ Валерий Фадеев считает, что к желающим получить гражданство РФ должны предъявлять жесткие требования).
«Люди, которые сидят наверху, следственные органы во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым — сидят не на своих местах» (глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал работу глав СКР и МВД).
«Этот режим мертв» (лидер группировки ХТШ (признана террористической и запрещена в РФ) Абу Мухаммед Аль-Джулани назвал своей целью свержение президента Сирии).
Сделки недели
Пивоваренная компания «Балтика», принадлежавшая датской Carlsberg Group, перешла в собственность «ВГ Инвест».
Госкорпорация «Росатом» выкупила бизнес «Стеклонита».
Ритейлер «Лента» объявил о покупке сети магазинов косметики «Улыбка радуги».
«АльфаСтрахование» выкупило частные клиники «Семейный доктор».