Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Военное положение в Южной Корее, наступление исламистов в Сирии и интервью Лаврова Карлсону

Чем запомнилась неделя 2–7 декабря: цифры, цитаты и факты

Цифры недели

Военные возле здания южнокорейского парламента

Военные возле здания южнокорейского парламента

Фото: Reuters

Военные возле здания южнокорейского парламента

Фото: Reuters

ЦБ РФ снизил официальный курс доллара до 99 руб.

Ущерб от IT-преступлений в РФ по итогам девяти месяцев 2024 года составил 150 млрд руб.

4 декабря Минфин РФ разместил рекордный объем ОФЗ — на сумму свыше 1 трлн руб.

Минобороны РФ сообщило о подготовке 300 тыс. контрактников для участия в СВО.

По итогам января—августа 2024 года прибыль российского рыбохозяйственного комплекса снизилась на 26%.

За месяц в долларовом эквиваленте экспортные цены на подсолнечное масло прибавили 2–6%, год к году — 42%.

Один из ключевых показателей при оценке рекламных кампаний — CPC (цены клика) — снизился год к году вплоть до 43%.

Минпромторг РФ в 1,5 раза сократит выпуск двигателей для SSJ-100 и МС-21.

Российские издательства с нового года повышают цены на печатные книги на 7–10%.

С начала 2024 года в РФ число новых компаний в сфере клининга сократилось на 14% год к году.

Спрос на круизы среди россиян в январе—ноябре 2024 года вырос на 23–30% год к году.

СИБУР может провести IPO примерно на 2% своих акций в ближайшие месяцы на Восточной бирже.

Стоимость биткойна впервые в истории превысила $100 тыс.

Отставки и назначения

Президент РФ Владимир Путин назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. Экс-губернатор Алексей Смирнов сообщил о переходе на новую работу.

Глава управления планирования полицейского спецназа МВД Грузии полковник полиции Ираклий Шаишмелашвили заявил об отставке на фоне непрекращающихся протестов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял прошение премьер-министра Мишеля Барнье об отставке правительства после вынесенного парламентом вотума недоверия.

По букве закона

По итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства главы России и Белоруссии подписали ряд договоров, в том числе о гарантиях безопасности.

Глава Совфеда Валентина Матвиенко призвала Минздрав урегулировать напряженную ситуацию в связи с вводимой обязанностью оказывать всю медпомощь в стране в соответствии с клиническими рекомендациями.

Правительство представило президенту РФ 19 нацпроектов, которые будут действовать в 2025–2030 годах.

ФТС заявила о разрешении ввоза в РФ оборудования с фреоном R-410 «без дополнительных лицензий».

Мособлсуд приговорил организатора даркнет-площадки по продаже наркотиков Hydra Станислава Моисеева к пожизненному лишению свободы со штрафом 4 млн руб.

Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов.

В отношении президента Южной Кореи Юн Сок Ёля начато расследование по подозрению в мятеже из-за введения им военного положения.

Президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам — о нарушениях при хранении оружия и неуплате налогов.

Инициативы недели

Президент РФ Владимир Путин предложил разрешить вывод дивидендов с ИИС-3 на другие счета.

В Госдуме РФ предложили запустить программу льготной ипотеки для участников СВО.

Российских школьников предложили тестировать на склонность к деструктивным действиям.

Дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко станет кандидатом от партии на выборах в Госдуму-2026.

Глава сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров предложил серьезно ограничить развитие сферы услуг в РФ для решения проблемы с дефицитом кадров.

Участники музыкального рынка предлагают запретить монетизацию песен, созданных ИИ.

Цитаты недели

«Где деньги?» (президент РФ Владимир Путин попросил первого вице-премьера Дениса Мантурова отчитаться о ситуации со строительством мусороперерабатывающих заводов).

«Мы хотели бы иметь нормальные отношения со всеми нашими соседями… особенно с такой великой страной, как США» (глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону).

«Экономика долго так существовать не может» (глава Сбербанка Герман Греф предупредил о риске стагфляции в РФ).

«Нам нужны люди, которые могут жить вместе с нами, а не организовывать кишлаки внутри наших городов» (глава СПЧ Валерий Фадеев считает, что к желающим получить гражданство РФ должны предъявлять жесткие требования).

«Люди, которые сидят наверху, следственные органы во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым — сидят не на своих местах» (глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал работу глав СКР и МВД).

«Этот режим мертв» (лидер группировки ХТШ (признана террористической и запрещена в РФ) Абу Мухаммед Аль-Джулани назвал своей целью свержение президента Сирии).

Сделки недели

Пивоваренная компания «Балтика», принадлежавшая датской Carlsberg Group, перешла в собственность «ВГ Инвест».

Госкорпорация «Росатом» выкупила бизнес «Стеклонита».

Ритейлер «Лента» объявил о покупке сети магазинов косметики «Улыбка радуги».

«АльфаСтрахование» выкупило частные клиники «Семейный доктор».

Фотогалерея

Лучшие фото недели

Предыдущая фотография
Москва. Гости церемонии награждения лауреатов литературной премии «Большая книга»

Москва. Гости церемонии награждения лауреатов литературной премии «Большая книга»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Москва. Посетительница ярмарки интеллектуальной литературы non/fictio№26

Москва. Посетительница ярмарки интеллектуальной литературы non/fictio№26

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Москва. Специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников на презентации собственной книги «Хроники дошкодного возраста» на ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№26

Москва. Специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников на презентации собственной книги «Хроники дошкодного возраста» на ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№26

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Москва. Премьер-министр Михаил Мишустин и президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам

Москва. Премьер-министр Михаил Мишустин и президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Минск. Секретари Совбезов России и Белоруссии Сергей Шойгу (слева) и Александр Вольфович (второй слева) перед началом заседания Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии

Минск. Секретари Совбезов России и Белоруссии Сергей Шойгу (слева) и Александр Вольфович (второй слева) перед началом заседания Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Санкт-Петербург. Генеральное консульство Польши. 5 декабря МИД РФ сообщил о его закрытии

Санкт-Петербург. Генеральное консульство Польши. 5 декабря МИД РФ сообщил о его закрытии

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Москва. Дочь Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко и глава ЛДПР Леонид Слуцкий на пресс-конференции в честь 35-летия ЛДПР

Москва. Дочь Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко и глава ЛДПР Леонид Слуцкий на пресс-конференции в честь 35-летия ЛДПР

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Тбилиси. Протестующие около здания парламента

Тбилиси. Протестующие около здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Тбилиси. Сторонники оппозиции и сотрудники полиции около здания парламента

Тбилиси. Сторонники оппозиции и сотрудники полиции около здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Тбилиси. Протестующие запускают фейерверки

Тбилиси. Протестующие запускают фейерверки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Тбилиси. Протестующему промывают глаза

Тбилиси. Протестующему промывают глаза

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Тбилиси. Участники протестной акции греются у костра

Тбилиси. Участники протестной акции греются у костра

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Тбилиси. Полиция разгоняет собравшихся возле парламента с помощью водометов

Тбилиси. Полиция разгоняет собравшихся возле парламента с помощью водометов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Певцы Севиль и Филипп Киркоров на церемонии подведения итогов года музыкальной индустрии от «Яндекс Музыки» Yam Session 2024

Москва. Певцы Севиль и Филипп Киркоров на церемонии подведения итогов года музыкальной индустрии от «Яндекс Музыки» Yam Session 2024

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Санкт-Петербург. Установка новогодней елки

Санкт-Петербург. Установка новогодней елки

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок  /  купить фото

Санкт-Петербург. Участники 11-го международного конкурс-фестиваля «Ударная волна 2024»

Санкт-Петербург. Участники 11-го международного конкурс-фестиваля «Ударная волна 2024»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 16

Москва. Гости церемонии награждения лауреатов литературной премии «Большая книга»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Москва. Посетительница ярмарки интеллектуальной литературы non/fictio№26

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Москва. Специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников на презентации собственной книги «Хроники дошкодного возраста» на ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№26

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Москва. Премьер-министр Михаил Мишустин и президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Минск. Секретари Совбезов России и Белоруссии Сергей Шойгу (слева) и Александр Вольфович (второй слева) перед началом заседания Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Санкт-Петербург. Генеральное консульство Польши. 5 декабря МИД РФ сообщил о его закрытии

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Москва. Дочь Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко и глава ЛДПР Леонид Слуцкий на пресс-конференции в честь 35-летия ЛДПР

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Тбилиси. Протестующие около здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Тбилиси. Сторонники оппозиции и сотрудники полиции около здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Тбилиси. Протестующие запускают фейерверки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Тбилиси. Протестующему промывают глаза

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Тбилиси. Участники протестной акции греются у костра

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Тбилиси. Полиция разгоняет собравшихся возле парламента с помощью водометов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Певцы Севиль и Филипп Киркоров на церемонии подведения итогов года музыкальной индустрии от «Яндекс Музыки» Yam Session 2024

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Санкт-Петербург. Установка новогодней елки

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок  /  купить фото

Санкт-Петербург. Участники 11-го международного конкурс-фестиваля «Ударная волна 2024»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...